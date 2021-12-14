CP值爆表！ 台中美食益民商圈「刺蝟咖哩」專賣店，份量超大不浮誇

位於台中益民商圈的【刺蝟咖哩】，餐點以日式咖哩為基礎再稍做變化，運用大量洋蔥與蔬果燉煮成咖哩醬汁，且根據主餐的不同，配合肉或海鮮下去熬煮，再加入適量歐式辛香料以調整甜感，在白飯的部分也很講究品質，使用台東池上香Q美味的乾淨好米，讓每口飯與醬汁都能搭配的天衣無縫，充斥著獨一無二的的豐富美味，可以吃出店家的誠懇和用心。

而刺蝟咖哩是屬於較為濃厚的口味，所以每一盤咖哩都會配上大量白飯，香Q彈牙的米飯可以中和咖哩的濃烈，並吃出洋蔥與蔬果的細膩香氣，除了爽快過癮外還兼具飽足感。

店內用了大量的淺粉紅色來裝飾，整體氛圍帶給人一些溫柔與浪漫的情懷，讓人能充分放鬆，並享受店內的舒適環境。

超療癒的刺蝟裝飾，讓空間增加了一些可愛與趣味。

炸雞塊+涮牛肉咖哩

帶有嚼勁的牛肉搭配濃郁的歐式黑咖哩，讓你越嚼越辣卻又點著一股清爽口感，搭配甜甜洋蔥與米飯一起入口，讓咖哩的辣回歸溫和，只要吃一口，就能體會到什麼叫做層層堆疊的好滋味。

牛肉片。

炸雞塊，厚實的雞肉炸得酥脆又可口，拌著咖哩醬一起享用非常對味。

而怕辣的朋友們也不用擔心，所有餐點都可以選擇辣或不辣！飯量也提供客製化，有減量、基本、加量米飯，滿足不同饕客需求。

可樂餅+起司咖哩

起司咖哩口味是店內超人氣口味之一，誘人的起司奶香搭上香濃咖哩，讓人一口接著一口大快朵頤。飯的份量本身就超足，再配著可樂餅一起享用，簡直是一餐當兩餐吃，小鳥胃的朋友，可要記得空腹來品嘗！

炸花枝+蝦仁咖哩

炸得酥脆的花枝在嘴裡卡滋作響，帶有嚼勁卻不失軟嫩的口感，順勢帶出了魷魚獨特風味，而蝦仁吃起來軟脆Q彈，滋味鮮甜還會爆汁，與海鮮咖哩的香氣融合在一起，在咖哩微辣到辣的層次裡形成獨特韻味。

紅茶。

福神漬是特別選用專門外銷日本的專業廠商製作，搭配咖哩是許多老主顧特愛的美味，吃起來甜甜脆脆，與咖哩一起享用非常合拍。

在十多年前，老闆父親從學校退休後，因為想開啟事業第二春，所以加盟了利家咖哩一中店，並在7年前脫離了加盟，改名為【刺蝟咖哩】，以最誠懇、用心的態度，把精心料理的咖哩餐點分享給顧客，讓顧客的身心能夠得到療癒與滿足，喜歡吃咖哩的朋友們可千萬別錯過。

【刺蝟咖哩】

店家地址：台中市北區錦新街52號

連絡電話：04-22254989

營業時間：周二上午11:00 - 下午9:00；週三到周日上午11:00 - 下午8:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2ZW8pNw

停車資訊：邊停車或附近停車場





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