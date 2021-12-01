全台最美、最長！ 麗寶樂園渡假區「落羽松秘境」正式開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】氣溫溜滑梯，讓各地落羽松逐漸變色，中臺灣最美的落羽松秘境就在麗寶樂園渡假區，即將在12/1正式對外開放，摩天輪搭配綿延1.6公里的落羽松草原美景，引人入勝，系列套票也將在近期推出。

▲落羽松草原今年開放野餐，四人套票只要$2,200。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲線上旅展雙人摩天輪套票有超優特惠價。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區東側、Outlet Mall後方的落羽松秘境，近期因為氣溫轉冷、水量穩定，樹況頗佳，預計在12月中旬將能迎來轉紅的最美時刻，將從12/1開放至明年1/9，「落羽松套票」每人只要350元，包含落羽松門票還加贈天空之夢摩天輪搭乘券，遊客除了可以步入綿延1.6公里的落羽松林體驗充滿詩意的美景外，還能搭乘摩天輪，從高空俯瞰落羽松祕境全貌、遠眺台灣海峽、雪山山脈、火炎山風貌。

▲「金狗盃」狗狗聖誕趣味競賽，討好毛小孩。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶落羽松秘境今年更首度開放遊客可以入內野餐，坐在滿是橘紅羽葉的草地上，搭配微涼的空氣，讓人彷彿置身歐洲森林享受餐點，「落羽松四人野餐套票」2,200元，包含落羽松、天空之夢摩天輪門票、四人份餐點，還加贈造型野餐墊一張；今年還將舉辦「金狗盃」狗狗聖誕趣味競賽，包括聖誕雪橇活動、創意變裝等項目，讓毛小孩一起同樂。

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