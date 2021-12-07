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選擇困難者不要看！　台中人氣鍋物進軍台北，逾40種台式鍋物任你選

聯合新聞網 / 行遍天下
▲冷涼的秋冬，最適合來份「燒酒烏骨雞極致雙拼」鍋物，暖心又暖胃。
▲冷涼的秋冬，最適合來份「燒酒烏骨雞極致雙拼」鍋物，暖心又暖胃。

【圖／文：行遍天下】

台中人氣火鍋店「萬客什鍋」今年3月進軍台北市，店鋪設計簡約低調具有質感，裝潢揉和了木頭、金屬與泥料等多種建材混搭，演繹出時尚俐落的空間美學。座位區分為吧台單人座以及2-4人桌，用餐區域舒適非常寬敞。入座店餐還前需通過紅外線感應器量測體溫以及酒精消毒，讓消費者安心不少。

▲台式鍋物店一點都不台，店內採多種建材混搭的俐落設計。
▲台式鍋物店一點都不台，店內採多種建材混搭的俐落設計。

萬客什鍋的「什」，顧名思義就是什錦、很多的意思。店內提供石頭鍋、燒酒麻香與老饕精選的台式經典鍋底，搭配雞、豬、牛、羊、海鮮與蔬食等，超過40多種品項，若有選擇障礙的人，第一次來到這裡不妨參考店家人氣首選燒酒麻香系列鍋物，採豪邁全米酒再加入數種中藥材等烹煮，酒味濃淡可依照客人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式調整。

▲只能在傳統台菜餐廳吃到的「魷魚螺肉蒜鍋」，這裡也有喔！
▲只能在傳統台菜餐廳吃到的「魷魚螺肉蒜鍋」，這裡也有喔！

喜愛台菜料理麻油腰子料理的話，來份「燒酒烏骨雞極致雙拼」就對了！特選新鮮豬腰切花，快速滾煮30秒就即吃到最脆嫩的口感；雞佛選用個頭較大、吃起來很過癮的火雞雞佛，入鍋滾煮3分鐘左右食用最佳，最後，可再來顆麻油炸蛋，滋補養身、暖心又暖胃。

▲麻油炸蛋泡入鍋物吸附湯汁後再吃，或是直接沾胡椒鹽吃都很美味。
▲麻油炸蛋泡入鍋物吸附湯汁後再吃，或是直接沾胡椒鹽吃都很美味。

此外，新開幕的萬客什鍋台中青海店，座位數更多、店型設計新潮，並提供全新菜色－酸筍土雞腿鍋，湯頭濃厚溫潤又開胃，建議愛吃鍋的饕客可前往朝聖喔！

▲台北門市的限定甜點「雲朵白糖粿」，炸後加上花生糖粉入口Ｑ彈，還可以沾著煉乳吃喔！
▲台北門市的限定甜點「雲朵白糖粿」，炸後加上花生糖粉入口Ｑ彈，還可以沾著煉乳吃喔！

　

吃鍋重點

．人氣必點燒酒麻香鍋，濃薄米酒湯底可調整。

．烏骨雞沾店家特製胡椒鹽超搭。

．麻油炸蛋單吃、入鍋、配飯，吃法多變。

　

景點資訊

萬客什鍋

地址：台北市松山區八德路四段217號

電話：02-2748-5133

網址：www.wankeshabu.com

FB：萬客什鍋石頭火鍋專賣Wan Ke Hot Pot

時間：週一至日11:30-02:00

消費：石頭爆炒鍋250元起、燒酒麻香鍋320元起、老饕精選鍋340元起。以上價格均另加收10％服務費

　

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