台中「傳奇烤肉飯」百元有找吃得飽！碳烤豬肋排、深海烤中卷必點，熱湯飲料無限供應

聽說在嶺東科技大學周邊有一間超人氣美食，每到用餐時間都是擠到水洩不通，而且餐點價格95-138元份量十足，還有熱湯、冷飲無限供應喝到飽。

好友飛鼠極力推薦我這家在google map上4.8顆星的「傳奇烤肉飯」，約了好久總算成行了。我們挑了平日中午來用餐，走到門口以為沒人，殊不知其實裡面早就客滿，還有不少人站著等座位。這裡最有名的就是烤肉飯，因為不用一百元就能吃飽飽，飯量、配菜、烤肉片都阿沙力的給足給滿，還有無限供應料多多的熱湯、飲料，對於大學生來說可以吃的很滿足。最近推出的新菜色深海烤中卷、口感很棒的豬肋排，都很推薦給你們！

嶺東科技大學 學生最愛 超人氣烤肉飯

許久沒到嶺東這一帶走跳了！這家開業一年多的傳奇烤肉飯在大學生之間人氣可是超高的耶！在學生區要能殺出一條血路，不外乎平價、份量多、口味好，如果用餐環境好就更加分了。剛好傳奇烤肉飯就是滿足這些需求，從開幕以來一直是超人氣店家。如果不想排隊，建議11:00或者13:00再來。

傳奇烤肉飯 9/1起新菜單

多達16種飯類選擇，價格95-138元不等，也可以單點主餐。

許久沒看過這種價格的菜單了，實在太佛心！碳烤豬肋排、蒲燒鯛魚、深海烤中卷、招牌烤肉飯、鐵路排骨便當，這幾個是店家推薦人氣餐點。飯量多、配菜多、主餐多、還有熱湯飲料免費無限暢飲，連食量大的男生都覺得飽。

飲料、熱湯 免費無限供應

自助區的飲料跟熱湯是免費無限量供應的。冬瓜茶濃郁，不會水水的。熱湯的料也很多！完全顛覆我對便當店的印象。老闆實在很大氣，只要湯的料快被撈光就會持續把料補足，不管什麼時候來吃飯，都可以喝到料很多的熱湯。

招牌梅花烤肉飯 NT$95

選用比較有口感的梅花豬肉，經過獨家醬料醃製，在炭火上迅速翻烤，搭配台梗九號米的Q香，會忍不住一口接著一口吃起來。這個必須趁熱吃，油脂的焦香味和肉片的扎實，實在太滿足啦。

懷舊鐵路排骨飯 NT$95

很經典的滷排骨鐵路便當這裡也有耶！最愛滷排骨的漢斯先生一看到菜單上有，馬上指名要吃它。資深的滷排骨控說「這個肉排很厚實，而且滷的入味，簡直打趴外面的鐵路便當。」光是這一片滷排骨重量就很驚人，用筷子夾還有點吃力，肉排厚度目測將近有2公分吧，體型都快跟我臉一樣大了。

鮮味深海烤中卷飯 NT$138

逛夜市必吃的烤魷魚，也出現在菜單上了！刷上醬汁，烤的香噴噴的魷魚就霸氣橫躺在碗公上，肉質Q彈沒有腥味，一支要價百元的烤魷魚，在這裡變成復古便當，而且價格才138元，都要懷疑老闆有沒有賺錢了。

單點：碳烤豬肋排NT$90、辣味韓式雞NT$90

「碳烤豬肋排」跟「辣味韓式雞」一定要點！！明明就吃很飽，但不點對不起自己的肚子啊。豬肋排口感不輸給外面高級餐廳，吃起來肉香帶有油脂滑嫩感，要用雙手拿著啃才專業，連手指頭都不放過。酸甜微辣的韓式炸雞，粉不會裹的很厚，吃起來不柴耶，很開胃。

日式蒲燒鯛腹飯 NT$138

口感細緻刷上特製蒲燒醬汁做成的蒲燒鯛魚腹，腹部肉質與脂肪的完美比例，搭配一口白飯，立馬感受到滿滿的油脂和米粒在嘴裡緊密混合的香氣，鹹鹹甜甜實在太下飯了。

日式豬排咖哩飯 NT$110

日式豬排咖哩飯是用帶有甜味的日式咖哩，配上金黃酥脆的炸豬排，卡茲卡茲的口感也不錯。

沒想到許久沒到嶺東大學附近走跳，竟然又收獲一家cp值高實力派的平價小店。環境舒適有冷氣，還有免費無限量供應的飲料、熱湯，每款餐點份量十足，一張百元鈔就可以吃的很滿足。豬飛超推薦碳烤豬肋排、懷舊鐵路排骨飯、鮮味深海烤中卷飯，鹹鹹甜甜的口感實在很開胃呀。他們也有配合熊貓外送喔，不想出門人擠人，外送叫起來吧！

傳奇烤肉飯 嶺東店

營業時間：11:00-14:00\16:30-21:00

地址：台中市南屯區永春南路92號

電話：04-23861060

粉絲專頁：傳奇烤肉飯

停車資訊：無停車場

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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