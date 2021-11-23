與花海列車同框！ 彰化「雙鐵花田」粉嫩劍蘭與火車同框 把握最後機會

細火慢熬、小心調味，將食材的風味和營養完美融合，是一鍋好湯，也是家的回憶。「龍涎居」在台灣約有十幾間分店，經營十餘年的雞膳品牌致力於用好的食材燉煮家的味道，讓你不論身在何處，都能喝一碗暖暖的好湯，暖胃又暖心。

2021-11-21 11:01