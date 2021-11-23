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與花海列車同框！ 彰化「雙鐵花田」粉嫩劍蘭與火車同框 把握最後機會

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：攝影師徐世超
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彰化社頭雙鐵花田就位於「高鐵東路二段」附近，從高鐵東路二段再往前200公尺處，佔地0.5公頃的花田因鄰近社頭火車站還有田中高鐵站所以被稱作「雙鐵花田」，每年劍蘭花海綻開時總是會吸引許多民眾特地來此取景，但是近期因為園主租約到期，此次只開放11月20日至11月28日，短短9天的開園日讓粉絲們大嘆實在太短暫，此美景錯過將不再存在。

圖片來源：攝影師徐世超
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雙鐵花田內目前粉色劍蘭花正在盛開中，在粉嫩的花海中還夾雜著紫色系劍蘭花，與飛馳而過的火車同框，瞬間美得像一幅畫，而且經過此處的火車相當頻繁，非常容易捕抓到鐵道花海的美照，建議可以事先查好火車班次，更容易捕捉到腦海中的美麗景象，另外園區內還有相當討喜的綿羊與哆啦A夢等藝術裝置，一起入鏡更顯童趣。

圖片來源：攝影師徐世超
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今年入園將酌收清潔費50元，並且會贈送1小包向日葵種子(數量有限送完為止)，將於11月20日至11月28日開園，也提醒想來賞花的民眾勿踩踏花朵、勿拔花、不亂丟垃圾，需配戴口罩並做好自身的防疫措施。

圖片來源：攝影師徐世超
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彰化社頭雙鐵花田

景點地址︰彰化縣社頭鄉高鐵東路二段再往前200公尺

景點座標︰23.883398,120.583139

開放日期︰2021/11/20-2021/11/28

收費資訊︰每人入園費50元，送1小包向日葵種子(數量有限送完為止)

注意事項：切記勿踩踏花朵、保持公德心；勿拔花、不亂丟垃圾！


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高鐵 花海 美景

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