台中「第二市場」8家美食懶人包！跟著老饕吃爌肉飯、蜜地瓜，還有在地最老冰店

台中的市場小吃藏有很多傳奇老店，但又以台中第二市場最受觀光客青睞！當然裡面的人氣古早味美食也很具代表性，也是我最愛帶外地朋友來逛的市場小吃，因為可以一次捕獲多家必吃。

這篇是為了像我這種懶人寫的！第二市場美食選擇太多，沒吃過的真的很難抉擇，偏偏我們又只有一個胃，也不能待很多天，所以我就問在地朋友可以精選8家必吃給我就好嗎？反正她們幾乎都吃過了，問在地人最準確了！但當然美食是主觀的，而主觀是自由的，沒有對錯 就口味不同而已。

市場百味

喜歡第二市場的原因就是這裡規劃得很用心，不會像一些傳統市場髒髒舊舊，動線也亂七八糟這樣，政府有用心努力把這裡規劃的乾淨整齊，甚至還有路線指示牌，當然還有提供乾淨衛生的公廁，很棒。

外觀更是用彩繪或設計LOGO等等⋯讓這個市場保留傳統之餘也增強觀光實力。

第二市場內 人氣古早味美食

裡面賣的都是數十年老店的傳統小吃居多，第二市場有兩個主要入口，一個在三民路，另外一個在台灣大道。

第二市場滷肉飯就有4~5家，從台灣大道這個入口一進去就看可以看到其中最有名的兩家，就是台中人常戲稱的山海魯肉飯，其實一家叫『山河魯肉飯』一家叫『李海魯肉飯』，但這兩家不是最推的，聽說在地老饕都吃『魯肉邱』。

滷肉邱

地址：台中市中區台灣大道一段403巷5號

營業時間：08:00~13:30

必點：爌肉飯｜麻薏湯

魯肉邱位於第二市場美食區這邊，是第二市場在地60年的老店。爌肉飯屬於肥瘦適中的，滷得有軟嫩，鹹度也不會太高。據說魯肉邱的招牌就是台中特有的麻薏湯，不過那個是夏天才有供應。

承記米苔米肉圓湯

地址：台中市中區三民路二段87號（第二市場內武德宮旁）

電話：(04)2223-6099

營業時間：07:30~13:30(星期一公休)

必點：夏天米苔目｜冬天鹹湯圓

夏天賣米苔目冰、冬天賣鹹湯圓，都是古早味控的最愛。綜合冰只要$30元，有米苔目、仙草、杏仁露和愛玉，糖水味道雖甜但是不膩口。肉圓湯只要$55元，比市售還要大顆，皮很薄Q，內餡很飽滿，並不會太過肥膩

蜜藏地瓜

地址：台中市中區三民路二段87號(C91)

電話：0912-992009

營業時間：8:00~15:00

必吃：蜜地瓜｜古早味飲料

蜜藏地瓜位於第二市場承記米苔目的斜對面，外觀是很文青感的裝潢，不過不要因為這樣就以為它是新的攤子，這一家也是在地老店！除了賣烤地瓜和蜜地瓜之外還有傳統的古早味飲料，像是楊桃汁和洛神茶…等。蜜地瓜上面附了一包花生粉，一盒地瓜兩種吃法，吃起來軟軟QQ的，而且有濃濃的糖漬香氣

嵐肉燥專賣店

地址：台中市中區第二市場內36、37號（地圖）

電話：04-22226010

時間：09:00 – 15:00（每週一公休）

必點：肉燥飯｜意麵

嵐肉燥是在百年第二市場內很有人氣的店，環境比我想的還要舒適乾淨，賣的是肉燥飯與意麵等..傳統台味小吃，加上創意組合搭配與精緻用心的擺盤，口味偏甜但不油膩。

茂川肉圓專賣店

地址：台中市中區台灣大道一段401號（地圖）

電話：04-22277477

時間：11:00 – 14:00（每週一公休）

必點：肉圓｜餛飩湯

這家除了百年老店名號很威以外，傳承四代還能堅持古早味其實也不容易，更何況還榮獲過2020台中米其林餐盤推薦。肉圓是用在來米煮成濃稠後拌上太白粉、地瓜粉做成QQ的外皮，內餡則是精選鮮肉、筍、特調香料攪勻，傳統做法費時費力。

一禾涼麵

地址：台中市中區三民路二段101號（台中第二市場）

電話：04-22211575

時間：08:30–17:30（週一公休）

必點：涼麵｜三杯米血

堅持自製醬料、麵條更是嚴選冰過也不會變硬的麵條，而且老闆還有一項堅持就是涼麵送到客人手上時一定也是冰鎮的！包裝也很講究，配料跟麵條會分層放，還可以加點雞絲及土雞蛋。

店內除了涼麵為主打以外，聽說三杯米血也很推薦，然後還有古早味小吃 碗粿跟油飯以及黑糯米糕，都是一般涼麵店很少見的搭配。

老賴紅茶

地址：台中市三民路二段(第二市場中門 臨180)

電話：(04)2220-0858

營業時間：08:30~18:00

聞名全台的「老賴紅茶」，位於台中第二市場這個攤子是全國總店，已經超過60年的時光，更是第二市場排隊名店，來逛市場幾乎人手一杯。

老賴紅茶對面就是觀光客最愛的王記菜頭粿糯米腸，但在地人很不愛！所以這一家我就不多做介紹了，是一家吃過嚐鮮就好的店，其實走過路過也可以錯過。

第二市場 周邊人氣老店推薦

這幾家雖然不在第二市場裡面，但都在周圍，步行就可以到，錯過會很可惜的人氣排隊名店喔。

全台中最老百年冰店 四季春甜食店

地址：台中市中區光復路108號

電話： 04-22274326

時間：14:00–21:00（週一公休）

必點：四神冰｜四菓冰

那天飛天璇跟我說第二市場周邊有一家全台中最老百年冰店，還有獨一無二的『四神冰』，聽到這些關鍵字，讓剛好住在台中的我隔天立馬衝去。看這被大樹包圍的懷舊老屋氛圍，整個年代感十足，在冰品競爭激烈的現代，能經營百年不容易啊！

天天饅頭

地址：台中市中區台灣大道一段336巷（地圖https://goo.gl/maps/TZ2HiA25pYH2whn38）

電話：04-22250868

時間：09:00–18:00（週一公休）

必點：日式炸紅豆饅頭

台中第二市場附近有一家開到下午六點的必吃排隊名店，就是70年歷史正老攤的『天天饅頭』，現點現炸，一粒只要5元，炸的金黃酥脆，裡面包裹著香甜濃郁又綿密的紅豆餡兒，好吃到我願意乖乖排隊。

台中越南法國麵包工藝

地址：台中市中區台灣大道一段338號

電話：0905-356736

營業時間：08:00~21:00

必點：招牌綜合夾心麵包｜花生奶油夾心麵包

就在天天饅頭路口有一家也是排隊名店，就是台中越南法國麵包工藝，聽說總店在桃園！？在地人通常會跟天天饅頭一起買，反正都要排隊，也不差多排一家。

法國麵包都是現烤的，口味多到選擇困難症會發作，整體口感吃起來很清爽又很豐富，而且少糖少油也比較沒負擔，難怪越南人每個都好瘦。

第二市場 周邊住宿推薦

第二市場靠近台中火車站，周邊住宿飯店、民宿很多，而且很平價，交通便利，搭公車或步行都可到，推薦其中3家我住過的飯店、旅館給大家參考。

城中城飯店

地址：台中市中區台灣大道一段201號9樓-12樓

電話：04-22219889

來台中，如果沒開車的話，那住在車站周邊會是最便利的選擇，所以今天就推薦這一家平價又擁有自家品牌咖啡廳的復古工業風飯店吧。

鄰近台中第二市場、火車站，對於外地人來說，住這一區最理想，交通跟美食都兼顧了！除了地理位置優秀以外，這一家復古工業倉庫風格飯店還很平價，一樓自備咖啡廳。

臺中 公園智選假日飯店

地址：台中市中區自由路二段94號（日曜天地OUTLET大樓）

電話：04-35055500

時間：11:30–22:00

這家是我最熟悉的好朋友，不管國內外，平價商務飯店首選就是智選假日飯店啦！尤其是讓我回訪第二次的台中公園旁的這一家，因為地理位置太優秀了。

坐擁百年風華的臺中公園湖心亭美景，與日曜天地outlet購物中心結合，臨近臺中火車站、火車站巴士轉運站、臺中州廳、臺中刑武所演武場、臺中放送局及以當地小吃著名第二市場、一中夜市商圈。除了面公園第一排窗景無敵以外，還很平價。

挪威森林行旅3號館

地址：台中中區建國路187號

電話：04-22212288

這次入住挪威森林行旅3號館發現這裡的地理位置真是太優秀了！就位於台中轉運站正前方，合作停車場就在轉運站樓上，步行1分鐘即可。

還有隱藏版店中店——森活小語的輕食下午茶咖啡與Mr.WISH鮮果茶，以及商務中心、洗衣區、露天旋轉樓梯打卡區、健身房⋯並結合Gogoro電動機車充電站與租賃，提供多元化服務。

台中 第二市場

地址：台中市中區三民路二段87號

營業時間：6:00~18:00(依各攤營業時間略有不同)

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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