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史上超難訂！古早味蛋糕捲「丸Maruまる菓子」要提前一個月下單、每月只開單一次

糖糖's 享食生活 / 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

終於讓糖糖吃到這間有夠難訂的丸Maruまる菓子古早味蛋捲啦，想吃必須提前一個月下訂，每個月10號早上10點開放下個月訂購表單，是說大家速度有夠快，常常不到中午12點就滿單了，糖糖可是搶了三次才搶到，取貨時間只有每個禮拜六這天，因為店面只開這天，重點是你一定要預訂到才能拿，沒預訂現場直接來門市是買不到的啦。

丸Maruまる菓子的門市位在台中西區貴和街上，木質系裝潢，充滿濃濃的日式風格，門市只有周六營業，but別看門市有營業就很興奮地要跑來買，因為沒有事先網路預訂是買不到的。

丸Maruまる菓子的訂購方式，每個月的10號早上10點於粉絲團公告下個月的出貨訂購單，也就是想吃必須提前一個月訂，重點是店家一公布就要趕緊衝去下單，因為每每早上10點一公布，不到中午12點就滿單了，糖糖可是搶了三個月才訂到呢。

古早味蛋糕捲 200元

丸Maruまる菓子只賣古早味蛋糕捲一樣產品，只賣一種禮盒，一盒是5入，古早味蛋糕皆當天新鮮現做，沒吃完要冰冷藏，保存期限3天，如果要送人的朋友買完當下要趕緊送，因為放到晚上表面的糖會融化一些，隔天整個糖面都會溶化掉，變得沒這麼好看，甜度上也會提升唷。

一開盒就聞到濃濃的雞蛋香氣，外層撒上一層厚厚的糖粉，吃起來帶有糖顆粒沙沙的感覺，整體不會到太甜膩，口感軟綿，很古早味，口味上不會讓你大大驚豔，就是你想的到的味道，不過就是會讓人一口接一口停不下來，久久吃一次還不錯～

丸Maruまる菓子

電話：04-23725120

地址：台中市西區貴和街204號

時間：週六13:00~17:00

臉書：https://www.facebook.com/maru.2015.6.6

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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古早味 蛋糕 台中美食 甜點

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