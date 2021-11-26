台中森林系餐廳！「Buka這一隻熊 」室內樓中樓、戶外花園景觀好美，還有日式雜貨舖

BUKA這一隻熊位於台中北屯山西路三段，猶如世外桃源，擁有一座森林系的花園景觀，用心細膩的庭院佈置，從一進門就會讓人忍不住照片拍不停，難怪很常在網路看到Buka這一隻熊的打卡美照啊～

BUKA這一隻熊提供有咖啡輕食與簡餐麵食等餐點，低消是一人一杯飲品或餐點(小孩也要喔)！餐廳內還有一個小巧的雜貨舖，喜歡可愛、日系的鄉村風飾品，也能到BUKA這一隻熊挖寶。

Buka這一隻熊招牌並不顯眼，跟著導航過來，看到被綠樹環繞、綠草如茵的地方就是啦！

經過林間小徑，可以看到兩棟建築，一開始我還很疑惑該從哪個門口進去，後來發現兩邊是相通的，所以走哪邊都沒關係，只是如果走到雜貨舖，要左轉到餐廳櫃台才會有人接待。（下圖這棟就是雜貨舖）

進入餐廳是個溫馨小巧的樓中樓，旁邊庭院走出去有部分戶外及半戶外座位，雜貨舖也設有兩小桌座位。想坐室內的話假日蠻容易客滿的，可以事先預約訂位。

我們被帶到雜貨舖的座位，等餐點時還可以逛一下可愛的生活雜貨飾品。

坐在窗前看出去剛好是庭園美景，還蠻療癒滴。

Buka這一隻熊菜單如下，低消是每人一杯飲料或一份套餐（小孩也一樣要低消喔！）（以下價格不用加一成服務費）

好部位見底牛肉麵，一份400元。附涼拌木耳與冷泡茶一瓶。身為牛肉麵小迷妹，看到這裡有牛肉麵當然是毫不猶豫點啦！紅燒湯頭沒想像中重口味，辣勁也是淡淡的有順口，粗麵條吃起來很有嚼勁，牛肉軟彈，表現以景觀餐廳來說算不錯。（但價格也是相當高~級）

菜香素麵，一份300元。附涼拌小黃瓜與冷泡茶。這碗是點給小孩吃的，怕其他麵會辣，加上菜香素麵聽起來菜很多就點了。結果…一片菜也沒有，哈哈！主要是吃香菇跟猴頭菇啦～

天使黑糖奶凍，一杯150元。其實就是黑糖牛奶+仙草凍，紅豆薏仁兩姐妹都很愛，不一會兒就被她們乾杯了。

餐後一定要到庭院走走拍拍照的啊～

可以看得出來，Buka這一隻熊對於花園環境的佈置維護相當用心，每一個小角落都很好拍，連紅豆都拿起我的手機拍不停（這小孩最近興趣是攝影，但我常看不懂她的取景邏輯，哈哈）

擱淺的一葉輕舟也是熱門打卡點，在這兒拍婚紗照一定很美～

順著牆邊無扶手階梯上樓，還有隱藏版的戶外座位，天氣涼爽的話坐這邊也很有氣氛。

喜歡Buka這一隻熊的庭園環境，森林系的滿滿綠意加上用心佈置，浪漫唯美很好拍，蠻適合姐妹們假日來喝杯下午茶、拍拍照~餐點的話就是景觀餐廳，價格看各人接受度囉。

【消費資訊】

▸ 消費時間：2021年11月

▸ 此次平均每人消費：283 元

Buka這一隻熊

電話：04-2422-2147

地址：台中市北屯區山西路三段161號

營業時間：早上10:00-晚上19:00

公休日：週二、週三

Buka這一隻熊 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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