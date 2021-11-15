台灣美食之光！台中西屯10年小吃店 招牌「腳庫飯、豬腳」一吃欲罷不能
台灣人愛吃滷製的豬肉，從焢肉、豬腳到滷肉飯，都是台灣美食文化的一部分。一家傳統的台灣小吃店應當擁有的菜色，幾乎都和豬肉有關，其中，豬腳與腳庫更是豬肉的精華，能將這些部位做出口碑的店家皆是名店。位於台中西屯路近文心路的「小阿姨腳庫飯-西屯店」就是這麼一家以豬腳、腳庫聞名的小吃店。
創立超過10年的「小阿姨腳庫飯」是深受左鄰右舍青睞的小吃便當店品牌，這間位於台中捷運文心櫻花站附近的西屯店，每到晚餐時分皆是門庭若市、高朋滿座，慕名而來的食客紛紛點上一份屬於自己獨有的特餐。腳庫飯身為店家的招牌，自然點單率頗高，偏瘦肉質與和豬皮一同下肚時的滋味讓人欲罷不能。點上一份腳庫便當更能同時吃到數種菜色與大份量白飯，十分受到饕客的歡迎。
店內豬腳更有細分為中段與腳蹄，中段帶有瘦肉、口感多層次，腳蹄則以大量膠質為賣點，都是不容錯過的好味道。豬腳一端上桌就存在感十足，每桌都會來上一份解解饞，是真正台灣特色的小吃。說到台灣特色，魯肉飯與魯虱目魚自然也是經典好滋味，肥肉偏多的魯肉飯卻毫不油膩，滿滿的膠質黏住舌尖，嘴巴一抿都是滷汁的香氣，扒上一口飯快樂似神仙；魯虱目魚則將鮮味與滷汁融合，單純的美味就是小吃的魅力所在。
吃飯不能不配湯，骨仔肉豬血湯會是懂吃老饕的最愛，滑嫩豬血與Q彈骨仔肉的精采組合驚豔全場，來上一碗絕對有必要。諸如魯排骨、筍干、魯豆腐、苦瓜魯等小菜，都是配飯配麵的好選擇，點上整桌澎湃的小菜，才是屬於台灣人的豪邁。當然不能忘記最好的夥伴蘿蔔乾，辣與鹹香交織的滋味配啥都對味，很快幾碗飯就下肚了，是店內最佳助攻。
「小阿姨腳庫飯」是屬於台灣人文化的回憶，即是身在異國他鄉，你也會懷念這一碗魯肉飯、這一大塊油亮的豬腳或是那單純又美好的虱目魚肚，從小吃到大、從學生吃到出社會，這些美味都會持續陪伴你我成長，這是台灣的象徵，也是你絕不能忘卻的美食記憶。
小阿姨腳庫飯-西屯店
店家地址：台中市西屯區西屯路二段97-29號
店家電話：04 2316 6469
營業時間：17:00-02:00
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