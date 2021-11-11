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古蹟景點添一！台中潭子觀光新亮點　日式校舍暌違三年修復完工

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

▲圖片來源：臺中市潭子國小
▲圖片來源：臺中市潭子國小

潭子國小日式校舍為日治時期保留至今的公學校宿舍，共保留了五棟官舍，內外建築格局完整且保存良好，更是具有很重要的歷史價值與意義。修復工程於108年1月18日開工，主要針對遭白蟻侵蝕、腐朽的木頭給予整修，同時進行結構的補強，並增加必要的消防與機電設施，終於在今年9月11日完成修復！

▲圖片來源：臺中市文化局
▲圖片來源：臺中市文化局

臺中市文化局期盼日式校舍修復完成後，在未來能規劃成歷史環境教育的空間，並與鄰近的摘星山莊、潭子農會穀倉等市定古蹟，一起連結成新的觀光亮點，同時帶動在地文化及產業的發展。

▲圖片來源：臺中市文化局
▲圖片來源：臺中市文化局

台灣日治時期共經歷了半世紀之久，在經濟、文化與教育方面對我們有一定的影響與進步。我們不能讓時光倒流，但可以回朔歷史帶給我們的意義與教訓。政府努力修復這些古蹟不僅是為了保存歷史文化，更是要提醒我們祖先曾經歷過的年代。待之後潭子國小日式校舍有完善規劃後，讓我們帶著遊歷古代建築的心情，一起走入時光隧道吧！

▲圖片來源：臺中市文化局
▲圖片來源：臺中市文化局

潭子國小日式校舍

地址：台中市潭子區南門街1巷


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