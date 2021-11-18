一次吃10攤市區老店！「彰化美食半日遊」　焢肉飯、肉圓、古早飲料全都有

繼上次我們成功挑戰鹿港老街吃十攤的任務之後覺得好有成就感啊！原來我們的胃這麼能屈能伸，嘿嘿（成語不是這樣用的好嗎！！！！)於是前陣子挑了個好天氣又往彰化出發，想說先去天空步道逛逛後要再來挑戰一下至少吃十攤彰化有名的美食小吃，Here we go！！！！

=========我是預備要吃超過十攤誰都不能阻止我的分隔線=========

北門口肉圓

地址：彰化縣彰化市中正路一段494號

來彰化怎麼可以不吃肉圓，這家北門口在彰化有兩家，中正路是兩位年輕老闆，平日來也是生意很好，但不好停車。肉圓外皮炸的酥脆，裡面肉多餡料飽滿，外帶的話比較不用等那麼久。

一顆小的50，大的100 猛一看會覺得真的好貴。回家吃起來，終於懂了…肉多皮Q彈，裡面還有1/4個滷蛋、香菇，如果買大的還有干貝在裡面，可以說是蠻有特色的肉圓，如果有來彰化值得一試。對了，醬汁和整體吃起來是稍微偏甜的口味哦。

阿三肉圓

地址：彰化縣彰化市三民路242號

來阿三肉圓時差不多下午4點多，還好走了一波人，結果我們入座之後馬上外面就排隊了XD 食尚玩家推薦過，而且店內大大小小的獎杯代表著他們的真實力。

外皮炸的酥脆，咬下去脆中帶軟的口感，讓我們一吃就愛上，為什麼台中市沒有這種肉圓啦（吶喊）裡面的肉混合干貝是哪招？太特別了！原來的醬料鹹甜綜合、恰到好處。湯也是很棒，推苦瓜還有金針，來彰化必吃美食之一！

Sean’s Cafe享樂玩咖

地址：彰化縣彰化市長壽街157號

就在阿三肉圓附近，這間享樂玩咖提供輕食和咖啡，想來輕鬆坐一下再出發吃東西(?)也可以！這間的手沖咖啡很棒，也有漂亮花牆可以打卡拍照

提供的滑蛋可頌很棒，加入起司口感蠻威

阿泉焢肉飯

地址：彰化縣彰化市成功路216號

第一間來到成功路上的阿泉焢肉飯，果然是在地名店，正中午用餐時段果然人潮滿滿！第一次來要內用的話，記得先到裡頭找位子先坐好，阿姨會再過來問說要點什麼不用呆呆在站攤位前面點喔～

真的是古早口味的焢肉飯，很樸實的一碗沒有太多配菜，不過中碗瘦肉比較多耶！整體吃起來不會太油～

冬粉湯也挺好喝，還有瘦肉木耳筍干等料，筍干味挺重的呦。

肉包成

地址：彰化縣彰化市成功路110號

第二站來到和同一條路上的肉包成，除了賣肉包之外其還有賣饅頭還有其他中式料點耶！但是要留一點胃給剩下幾攤所以只能點二個肉包嚐嚐。

點了香菇肉包和吃吃，外皮挺軟的軟，而且吃的到整朵香菇！使用的肉質部位也覺得瘦肉比較多唷。

肉包明

地址：彰化縣彰化市永樂街98號

看到除了賣肉包饅頭還有賣燒賣，結果我們想說也點看看… 結果發現原來是用微波的??嗯人家明明有名的是肉包我們硬要點燒賣也是傻啊哈哈。

燒賣就別提了；至於肉包明的香菇肉包肉包成比起來，外皮稍微比較厚、肉則是帶點偏甜口味，不過湯汁比較多喔～

慶泰行

地址：彰化縣彰化市永樂街169號

剛好經過這間專賣家庭雜貨的慶泰行，看到門口攤子賣的古早味飲料中有個叫『地骨露』的玩意兒，百思不得其解這是什麼東東啊！於是同行的大食怪朋友大熊很有實驗精神的點來喝看看…

看到店家端上來這一杯我們都傻眼了！！哈哈哈確定不是心痛的感覺白開水嗎？這杯我們實在沒有勇氣嚐試，大熊說喝起來藥材味很重，店家說是用仙草蒸餾出來的～((吞口水

吳記肉圓

地址：彰化縣彰化市中正路二段188號

這間吳記肉圓不知從何時開始主打牛排肉圓，當天感覺不少人也是因此慕名而來啊～

這就是黑胡椒牛排肉圓，可是我們覺得口味上挺普通的，而且外皮邊緣偏硬。

個人覺得傳統的香菇豬肉肉圓還比較好吃。

正彰化肉圓

地址：彰化縣彰化市陳稜路203號

據說在地人只吃這味! 80年歷史必吃肉圓，目前店面外觀是因為有翻新過比較增添了新味～

干貝香菇肉圓裡頭總共含有5-6顆干貝，這也是客人最常點的招牌肉圓。可以吃到糯米漿和花生煮成的醬料，海鮮和瘦豬肉海陸兩吃，搭配外面Q彈的肉圓皮，實在好吃啊！推薦要加店內自製的特製辣醬，整個辣而不嗆且香氣很足，美味度又大大升級呀！

另外正彰化肉圓還推出超特別的麻辣、酸菜白肉和菜脯創意肉圓口味只在這裡吃得到喔！愛嚐鮮的捧油快來試試看～

阿璋肉圓

地址：彰化縣彰化市長安街144號

阿璋肉圓現在有二間店面，另一間用餐區剛好就在對面囉！照片中的這是本店，也是一堆人排隊啊～

阿璋肉圓的外皮較軟Q，醬的部份有點花生香，口味有點點偏甜，肉餡也比較偏瘦肉～小吠個人比較偏好他們家的。

名字很奇妙的龍骨髓原來是湯啊！湯頭帶有中藥味，裡頭還有枸杞和蒸蛋。

舞鏡咖啡

地址：彰化縣彰化市陳稜路217號

吃了上面一堆中式小吃後想說換個口味，順便找地方坐著休息一下再出發！就來這間舞鏡咖啡喝杯咖啡吃個甜點～

門口看到冰箱裡好多誘人的泡芙，幾乎都想來上一個啊！！後來點了香蕉巧克力泡芙和焦糖雪鹽泡芙。

香蕉巧克力泡芙吃起來有濃濃的巧克力加香蕉的味道，外皮酥脆然後整體不會太甜。焦糖雪鹽泡芙奶油也不會太甜膩耶，然後帶有一點鹹味挺中和的，都美賣喔。

古早味糯米炸

地址：彰化縣彰化市長安街146號

吃到這個長安街上的古早味糯米炸真是新奇～也有人說和台南的白糖粿有一點像。

只見老闆熟練的從糯米漿裡挖起一小坨一小坨丟進滾燙油鍋裡，炸了沒多久後起鍋再沾上帶有甜味的花生粉就完成這充滿古早味的點心啦！?

炸得不會有油膩感，裡頭的糯米超軟的且沒有味道，主要是會吃到外皮沾到的花生粉甜味，很特別的小吃耶！沒有吃過的話推薦可以吃看看呦～？？？

彰化木瓜牛乳大王

地址：彰化縣彰化市中華路37號

這間創始店是民國47年開的耶！！等於是已經一甲子功力的老店～

這杯木瓜牛奶真的挺貨真價實的感覺！口感喝起來很濃郁喔～另外也點了招牌布丁就比較一般。

這天太熱，朋友點了烏梅冰消點暑氣，可惜小吠因為身體有稍微忌口不太吃冰，不然也好想來上一碗啊！

黑肉麵

地址：彰化縣彰化市孔門路15號

飄香超過一甲子的黑肉麵，記得來這裡就是要點排骨麵啦。雖然一直漲價，份量好像沒有變多，不過在彰化藝術館/孔廟附近的黑肉麵，有經過這裡就來一碗保證好吃啦！

艾波廚房-彰化站前店

地址：彰化市光復路155號（華南銀行對面）

如果覺得吃太多了最後想要飲控一下，不如來這家在彰化火車站前面的艾波廚房試試他們家的招牌豆腐飯喔！

闆娘艾波稱之為豆腐飯就是因為板豆腐一粒一粒可以假裝是飯的口感，主要目的就是取代白飯來著！對於本身就超愛吃豆腐產品的小吠來說，接受度完全百分百💯 這道泰式打拋豬的純豆腐飯，加了九層塔的獨特香氣也是讓人一聞到就垂涎三尺耶！

寶珍香餅店

地址：彰化縣彰化市彰南路二段169號

最後一站當然要來個伴手禮啊，寶珍香在彰化也是百年老店啦！

寶珍香餅店已經傳承四代，最有名的產品就是桂圓蛋糕來著～使用龍眼乾作為內餡，口感挺紮實的！下次有經過不妨試試囉～

以上就是咱們這次挑戰彰化市區小吃吃超過十攤的美食記錄喇！！也愛去彰化趴趴造的捧油吃過哪幾間呢？還是有其他更推薦的都歡迎跟強生小吠分享喔！！

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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