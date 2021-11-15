超大碗「無花果沙拉」最驚艷！台中創意蔬食素食餐廳　從食材到風味無可挑剔

最近接連幾個週末都是適合走跳的好天氣，愛吃早午餐的我們當然又出門消滅口袋名單啦！這天來吃以素食和蔬食為主的▸Enrich restaurant & café◂，偶爾吃點純蔬食會覺得身體比較沒負擔～

Enrich restaurant & café位在大墩二十街，認明對面是超大間的咖萃還挺好找。

Enrich restaurant & café店面外觀，大大的店名LOGO已經表明他們的菜色很豐盛！

進到店內後需等候服務人員量完體溫再帶位入座，中間是半開放式廚房，一樓用餐空間在後方。

經過開放式廚房時會看到店內使用的油品和植物燕麥奶等等，忘記詢問是否有一併在做販售，有興趣的捧油用餐完可以問看看。

Enrich restaurant & cafe用餐環境

Enrich restaurant & café一樓後方的用餐區域桌數只有三桌，彩色幾何牆面還挺有趣的。

在窗邊陽光照耀下的酪梨感覺生氣勃勃。

二樓用餐區就比較寬敞囉，也比較適合多人聚餐，莫蘭迪色的幾何牆搭配植栽和乾燥花燈飾，感覺是挺有意思的設計。

默默發現靠窗邊有一個單人座位，是給邊緣人或單身狗獨享的嗎？

搭配著燈飾和盆的窗景拍起來挺好看的

Enrich restaurant & cafe菜單menu

Enrich restaurant & café有套餐也有單點可以選擇，蠻多都可以做純素的，我們直接選擇雙人套餐感覺比較划算，另外沙拉和飲品有升級。

如果是以吃早午餐來看，他們家的價位應該算中偏高，不過選用的食材新鮮和餐點美味度比較是我們選擇餐廳的重點，好吃比較重要啦

Enrich restaurant & cafe餐點表現

新鮮無花果沙拉（雙人套餐+120元升級）

小吠就是被他們家這道無花果沙拉照片吸引來的呀！見到它本人時還是很驚艷耶，無花果的量是不手軟的給呀！整體也根本是可以3-4人分食的份量～

而且裡頭的食材超級豐富，無花果新鮮好吃吃起來好甜，其他還有蜜過的甜菜根以及大量的Baby leaf，以及白葡萄、紫葡萄、櫻桃小蘿蔔、醃過的紫高麗菜和腰果等等，腰果是有糖粒的甜甜風味，淋上店家自己調的柚子油醋醬還有灑上一些巴薩米克醋，吃起來好滿足！

生菜也完全不會苦，這整份的營養價值很高耶！認真把自己當羊羊吃草，雖然份量很多我們二個人還是吃個精光

蜂蜜檸檬

這杯飲料先上，口味上是酸度比甜度明顯的蜂蜜檸檬。

檸檬葉香茅醬與熱煎麵疙瘩佐越式沙拉

擺盤完全不馬虎，一上桌香氣十足，入口後也是驚為天人我們一直大呼好吃！

麵疙瘩的底部煎得有點焦焦的，吃起來有嚼勁也有麵香， 重點是底下檸檬葉香茅醬吃起來有點酸中帶甜的感覺，也有搭配 一些堅果還有起司，是一般早午餐吃不到的美妙風味

上頭有青木瓜絲和豆芽菜等越式沙拉，一入口就有開胃效果！

吃到裡頭發現加了圖中這個食材，很像是取代一般越式沙拉中的中卷有沒有？吃起來脆脆香香的，一問之下才發現是椰子肉，真的是讓我們很意外！這道整體搭配吃起來真的十分好吃，雖然份量乍看下少了一點，但是兩個人吃雙人套餐是很有飽足感的（而且小吠吃完根本覺得肚子飽到有點快爆炸）。

酪梨與節瓜薄餅佐自製腰果醬

強生愛吃酪梨、小吠愛吃節瓜，看到這道就毫不考慮的選擇它！上桌時已經都切成適合拿取食用的大小囉。

餅皮烤得非常脆口，每一片薄餅上都均勻的分佈了薄切的酪梨還有節瓜，上面白色的很像是酸奶醬，整片薄餅吃起來有點酸中帶一點點甜味，味道層次非常的豐富！還有灑上黃檸檬皮增加香氣，但吃起來是有用柚子醬下去蜜過不會酸，而且也不會過度搶戲請放心吃，當中還吃得到大顆的堅果增加口感，真的是很厲害的一道薄餅！太好吃、太銷魂啦～

熱拿鐵（雙人套餐+50元升級）

熱拿鐵感覺是中培的豆子，喝起來順口不會有苦韻。

吃到這個時刻其實已經很心滿意足的我們，看到接下來的甜點後根本就是要五體投地啦，吃起來都是很有誠意的甜點作品～

茶香焦糖烤布丁

焦糖烤布丁中間還看得到香草籽，個頭我覺得蠻大的，口感非常滑嫩、甜度中等，不過可能是我木舌倒是沒有感受到茶香。

京都抹茶蕨餅

強生說他看到這道很想借哆拉A夢的縮小燈縮小後躺在上面睡覺😂（這到底什麼感想！？），抹茶蕨餅入口後會感受到甜味中帶有抹茶微苦的香氣，二者的比例搭配的剛剛好，連本身不太愛抹茶的小吠也覺得好吃無可挑剔。

以上雙人套餐的份量以我們兩個人的食量來說，吃完實在是挺飽的！雖然一頓早午餐花了我們1160元，但是吃完心靈和胃袋都同時得到滿足，是近期吃到最喜歡的一家，美味程度我給滿分💯！連無肉不歡的強生也吃得很開心，真的是推薦喜歡健康食材和優秀風味的捧油們來吃看看啦～聽服務人員說他們近期會新開一間比較平價的麵食品牌，值得期待。

Enrich restaurant & café

地址：台中市西屯區大墩二十街111號

電話：04-23108386

營業時間：11:00-14:30；17:00-21:00 (無公休日)

FB：https://www.facebook.com/enrichrestaurant

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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