70年老字號海鮮小吃！彰化芳苑「巷仔內蚵仔炸」30元厚度飽滿　王功漁港必吃

彰化芳苑有間「巷仔內蚵仔炸」，可以說是不少遊客到王功漁港必吃的美食之一；雖然附近有相當多家蚵仔炸，不過發現得到最多網友好評的就是這間，將近3000則評論並擁有4.2顆星的評價，從民國37年創立至今也有超過70餘年的歷史了呢！

巷仔內蚵仔炸位在芳漢路王功段的仁愛巷內，原本在芳漢路上看了好久都沒發現這裡，後來看到生意不錯的泉芳枝仔冰旁邊有這麼一條小巷子，果然真的很巷仔內啊～這裡開車是開不進來的，記得騎車或找好車位再進來哦！

我們是九月時來王功遊玩，前面還先去吃了王功在地特有的蚵仔冰和烏魚子冰，當時一律都只能外帶，這裡也不例外。

這裡提供巷仔內蚵仔炸的菜單給你們參考，每種炸物的價錢都是$30元，整體來說不貴。

可以看到老闆製作、油炸的過程，環境是屬於比較家常一點，但檯面算是乾淨整齊。

我們這天點了蚵仔炸與綜合炸，每份的份量其實都不小，外表炸得特別金黃酥脆，雖然摸起來蠻油的，可是吃起來沒有奇怪的油耗味，也不會很膩口。

這個季節的鮮蚵不會太瘦，吃起來還挺飽滿的，再搭配上韭菜的清香與辛香，入口鮮甜又有飽足感。

綜合炸則是結合了豬肉、花枝及蚵仔，可以看到厚度的確更為飽滿，雖然因為食材種類比較多，整體的味道口感層次不太明顯，不過香脆如餅乾的外皮還是加分不少～如果有機會來到王功漁港，或是最近開放的芳苑海空步道，不妨可以來嚐鮮看看喲！分享給你們～

王功巷仔內蚵仔炸

營業時間：

週二至週五10:00–17:00

週六、週日09:30–18:15

週一公休

電話：04 893 3478

地址：彰化縣芳苑鄉仁愛巷3號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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