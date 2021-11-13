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彰化隱藏版童趣景點！沿天橋與喵星太空人到「散步扇形車庫」　

YUKI'S LIFE / 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

這次來吃阿璋肉圓，我們也順遊了附近景點ㄓㄏㄖ散步扇庫，位於彰化車站，天橋上去，一路可以走到扇形車庫的步道，有可愛的喵星太空人ㄓㄏㄖ和火車頭管家公仔在這裡等著大家一起來拍照。

ㄓㄏㄖ散步扇庫在哪裡？

ㄓㄏㄖ散步扇庫位於彰化車站旁的天橋，走上去就能看到囉！我們一開始一直找不到，原來要從天橋走，還一直以為要進去車站才會看到，實在太天兵了。

在天橋樓梯處，就能看到一起去扇庫的字樣，從這邊走上去就對了。

ㄓㄏㄖ散步扇庫介紹

一路上會有可愛的彩繪，充滿童趣，非常好拍照，來到了天橋上，即可看到喵星人ㄓㄏㄖ公仔。

從這裡也能欣賞到火車進站的景觀，這次來訪剛好台灣欒樹轉為紅色，拍起來也十分的漂亮。

從彰化車站為起點，一路從天橋走到後方步道，可以一直走到扇形車庫。（但扇形車庫目前無開放）

來到天橋底下，就可以接到虹橋，這邊就能找到可愛的ㄓㄏㄖ公仔了，他就坐在虹橋上等著遊客們來合照。

步道很好走，一旁也有可愛的彩繪，不過上方沒有設置遮陽或防水，所以大家還是要注意天氣，多注意防曬，下午也要帶傘。

順著步道再走一小段，就又會看到公仔了。這次還發現了火車頭管家，聽說他是隻白色米克斯貓，但因為工作時都會弄髒手跟臉，所以看起來才會黑黑的喲～

這邊地上還有立體彩繪，大家可以發揮一下創意，拍下來記紀念照～

從可惜目前扇形車庫沒有開放，不然一路走過去，就可以看到湯瑪士小火車的家了，是一個很有特色的火車頭車庫呢！等到開放時，大家可以來走走。

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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步道 肉圓 親子旅遊 彰化旅遊 攝影景點

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