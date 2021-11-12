超狂平價牛排！台中「小時厚牛排」　最低90元就能自助吧＆霜淇淋吃到飽

來自新竹的人氣平價牛排店小時厚牛排進軍台中豐原啦，主打高品質平價路線，標榜百分之百原塊肉，最低只要銅板價，自助吧任你吃到飽，升級豪華雙主餐只要加價幾霸摳，還不快來吃爆～

小時厚牛排台中豐原店位在豐原區圓環東路上，距離豐原廟東夜市不遠，車程只要5分鐘，除了路邊停車格，附近也有收費停車場。

店裡頭採挑高設計，空間非常寬敞，燈光明亮、座位數多，非常適合家庭、朋友、多人聚餐呢。

這邊是小時厚牛排台中豐原店的自助吧區，除了飲料、濃湯、爆米花外，還有烤吐司、咖啡、古早味餅乾及最近夯到不行的胖胖霜淇淋，通通採自助吃到飽，雖然是吃到飽，大家還是要酌量取用唷。

小時厚牛排台中豐原店的古早味餅乾是我們小時候常見的飛機餅乾、耳朵餅乾及菜圃餅，都是糖糖小時候的最愛，到現在還是很愛吃呢。

小時厚牛排台中豐原店的玉米濃湯喝起來還蠻濃的，不會稀稀水水的，除了香甜玉米粒及火腿外，還有小朋友們最愛的蟹肉棒呢。

小時厚牛排菜單

小時厚牛排台中豐原店排餐最低只要170元起，鐵板麵只要90元，等於只要銅板價就能享用自助吧吃到飽，是不是超划算的呀，另外想要雙倍主餐，只需要加價100元，不必花大錢，double主餐讓你爽爽吃。

美國翼板 310元 + 深海魷魚 100元

採用原塊美國翼板肉，份量是8盎司，大概是鐵板的一半，糖糖還加了點一隻深海魷魚，只要幾霸摳，一個海陸雙拼的概念。

翼板牛排取自牛的肩胛部位，油花分布較均勻，口感有點類似牛小排，不過沒有牛小排油花這麼豐富，肉質軟嫩多汁，喜歡油花適中的朋友可以選這塊翼板牛排。

小時厚牛排台中豐原店的自助吧還有黑胡椒醬，採當天現煮，一般吃牛排都是將黑胡椒醬淋在牛排上，店家教了糖糖另一種吃法，就是將切排切塊沾著黑胡椒醬享用，別有一番風味唷。

深海魷魚一整隻霸氣上桌，肉質鮮美Q彈，單吃鮮味十足，搭配黑胡椒醬也好吃。

小時厚牛排台中豐原店的鐵板麵不是一般寬扁麵，而是糖糖最愛的螺旋麵，淋上特製的蘑菇醬汁，麵條Q勁十足，份量也不少呢，另外鐵板麵也有油麵可以選擇唷。

厚切沙朗 270元 + 老饕雞腿排 100元 + 焗烤50元

另一份雙主餐糖糖點了後切沙朗及老饕雞腿排，兩份肉肉的量也不少，糖糖還額外加了焗烤，一般都是義大利麵、燉飯再加焗烤，你有吃過排餐加焗烤嗎～畫面看起來是不是超邪惡。

採用紐西蘭沙朗，油花比剛剛的美國翼板牛排再少一些，肉質吃起來較有嚼勁，除了牛肉本身的香氣，還多了濃濃的起司鹹香，沒想到排餐加焗烤也挺不錯的呢。

另外老饕雞腿排有先醃過，上桌時外皮已經煎至焦香酥脆，裡頭的肉質更是厚實多汁，如果不吃牛的朋友可以試試小時厚牛排的老饕雞腿排唷。

厚切扁鱈魚排 250元 + 大草蝦 2隻 100元

剛剛吃了肉肉雙拼跟海陸雙拼，接下來是直接海鮮大餐，糖糖去吃排餐，除了牛排，鱈魚排糖糖也蠻常點的，糖糖還額外加點了兩隻大草蝦，一樣只要加價幾霸摳，草蝦肉質很紮實，蝦味十足。

小時厚牛排台中豐原店的鱈魚排還不錯，兩面煎至金黃焦脆，裡頭的肉質更是細緻鮮嫩，單吃不佐醬也挺不錯的。

吃完排餐別忘了還有超可愛的胖胖冰可以享用，牛奶香氣超濃郁，甜度不會到太甜，還不賴。

小時厚牛排台中豐原店排餐最低只要170元起即可享自助吧吃到飽，除了濃湯、爆米花、飲料，還有古早味餅乾、咖啡、烤吐司及胖胖霜淇淋通通都是吃到飽，有著寬敞舒適的用餐環境，非常適合家庭、多人來聚餐，營業至凌晨12點，半夜小吃牛排，來小時厚牛排台中豐原店就對啦～

小時厚牛排 – 台中豐原店

電話：04-25231234

地址：台中市豐原區圓環東路425號

時間：11:00~24:00

臉書：https://www.facebook.com/sahansi.steak/

小時厚牛排-大里國光店

電話：04-24821177

地址：台中市大里區國光路二段218號

時間：11:00~23:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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