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肉片漢堡堆高高！台中「早安山丘」平價吃爆早午餐，爆漿芋泥蛋餅好邪惡

水星人的怪咖時代 / 文、圖／水星人

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早安山丘換新菜單啦！銅板價吃遍異國料理早午餐蛋餅吐司漢堡最便宜25元起，還有雞排炒泡麵、港式菠蘿堡，芋頭控必點爆漿芋泥蛋餅，價格親民大份量，CP值很高。

早安山丘在台中有不少分店，今天來到新開幕的北屯綏遠店，位於綏遠路與安順二街交叉口，蒂芬妮藍配色打造清新風格，提供室外通風座位，可帶毛小孩來的寵物友善店。

穿著制服的店員活潑有朝氣，服務態度很親切，用餐環境乾淨清爽，配合foodpanda熊貓外送，店家也有外送服務。

早安山丘菜單

手工蛋餅、吐司、厚片、丹麥麵包、漢堡、燒餅、鬆餅、義式帕尼尼、菠蘿堡、潛艇堡、鐵板麵、炒泡麵、鍋燒麵、皮蛋瘦肉粥、點心及飲料，任一餐點+39元享升級套餐。

早午餐選擇超級多，異國料理大集合，想得到的都有，滿足全家人的不同喜好，天天吃也不會覺得膩！

鱈魚芝士丹麥麵包 65元

早安山丘超人氣新品！黃金酥脆鱈魚和鹹香芝士是無庸置疑的完美搭配，外層可選擇吐司、丹麥麵包、漢堡或是洋蔥漢堡。

我喜歡早安山丘的丹麥麵包，層層堆疊出口感風味，質地綿軟蓬鬆，散發濃濃奶香。

裡頭夾入豐富配料，鱈魚外酥內軟，吃得到魚肉鮮嫩，濃郁起司片再加上清爽美生菜，份量非常紮實。

香濃芋泥蛋餅 35元

蛋餅皮煎到微酥帶Q，爆餡芋泥滿到溢出來，芋頭控還不趕快吃爆！

咬得到芋頭顆粒的芋泥餡，帶有一點甜味，整個蛋餅吃起來鹹甜綿密，味道好療癒～～

爆漿乳酪起司蛋餅 40元

手工製作蛋餅皮，塞滿了起司和乳酪絲，一入口雙重起司香氣直衝腦門，趁熱吃還會有牽絲畫面，但我們放太久凝固了。

堅果乳酪厚片 55元

厚片吐司新口味，乳酪搭配葵花子、蔓越莓，整片塗好塗滿。

吐司柔軟不乾硬，咀嚼到濃郁乳酪香氣，結合堅果香脆，吃一片就有飽足感。

雙層豬肉起司堡 65元

超狂堆高高漢堡來啦！蓬鬆柔軟的芝麻漢堡麵包，夾入生菜、煎蛋、起司，以及兩大片豬肉漢堡排，滿足想大口吃肉的慾望。

不只能吃到雙層肉排，生菜也給得大方又新鮮，營養均衡有顧到，不會讓人覺得太油膩。

花生起司菠蘿堡 35元

早上六點就有供應港式菠蘿堡，菠蘿包烤得熱呼呼，夾入一片金黃起司，霸氣抹滿香濃花生醬。

鬆軟麵包配上酥香菠蘿皮，裡頭放起司已經很犯規了，再加上花生甜味簡直開外掛，真的好吃，大推。

泰式酸辣雞排捲 65元

墨西哥餅皮包入無骨雞排、美生菜、起司、玉米粒，再淋上泰式酸辣醬。

餅皮軟Q有嚼勁，雞排炸得酥脆多汁，口味酸甜微辣又不失清爽，感覺有點像肯德基捲餅，價格相對親切許多。

燻雞蛋帕尼尼 60元

多種內餡選擇的義式帕尼尼，熱壓吐司濃縮美味精華，外表有著迷人烙痕，看起來更加美味。

外層吐司酥脆可口，燻雞肉給得不少，搭配滑嫩雞蛋、金黃起司、香甜玉米粒及爽脆小黃瓜，超乎預期的豐富滋味。

豬肉培根起司鬆餅 65元

格子鬆餅夾入生菜、培根肉、豬肉漢堡排和起司片，滿滿配料炸出來。

裡面醬料竟然是煉乳，未免也太邪惡，鹹甜交織在一起，毫無違和感，我們吃過都超級喜歡，但是鬆餅容易濕軟影響口感，所以務必要趁熱趕快吃。

日式豬排起司總匯 65元

切邊吐司夾入美生菜、起司、煎雞蛋、里肌肉等，把能加的都加進去了。

經典口味的總匯三明治，豬里肌肉醃漬入味，肉質軟嫩好吃。

切成四等分再以牙籤固定，這款好適合帶出門野餐，方便分享取食。

貴妃雞排炒泡麵 79元

早安山丘代表作，早午餐店少見的炒泡麵，實在太犯規啦！！

麵條炒得Q彈爽口，不會濕濕爛爛，帶點油蔥香，我很喜歡。

早安山丘的外帶包裝很有質感，飲料使用三道過濾水系統，所有茶葉經SGS檢驗合格，當日現煮，不會喝到隔夜茶，而且還能調整甜度。

伯爵奶茶(L) 25元

喝得到茶味不甜膩，散發淡淡佛手柑香氣，比一般早餐店奶茶好喝很多耶。

餐點選擇最豐富的早午餐，口味多元，給料實在，肉肉控最愛雙層豬肉起司堡，新品鱈魚芝士丹麥麵包也很好吃，銅板價讓你飽到撐，完全可以每天來報到！！

早安山丘-台中綏遠店

地址：台中市北屯區綏遠路二段192號

電話：(04)2241-2772

營業時間：06:00-13:00

粉絲團：早安山丘 Morning Hill

官網：morninghill.com.tw

文章來源：水星人的怪咖時代　 FB：水星人的怪咖時代

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漢堡 蛋餅 吐司 麵包 泡麵 台中美食 早午餐

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