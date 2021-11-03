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暢遊彰化西濱！鹿港傳統甕牆、乳牛的故鄉　蔚藍台61線的特色玩法

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和興青創基地從舊警察宿舍轉型為青年創業基地，灌注新活力。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
和興青創基地從舊警察宿舍轉型為青年創業基地，灌注新活力。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】來到彰化，從鹿港福興交流道可以到訪觀光工廠群、中部全新的文創新景點「和興青創基地」、「吳肇勳書法館」以及福興「福寶濕地」、「乳牛彩繪村」，還有彰化第一榮獲國際認證的保養品體驗工廠「廣源良體驗工廠」等，不管是親子遊、情侶或三五好友，都能感受彰化海線的另類風情。

▲進入和興青創基地二樓天橋，可清楚欣賞古色古香的甕牆美景。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲進入和興青創基地二樓天橋，可清楚欣賞古色古香的甕牆美景。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【鹿港鎮】 和興青創基地

「和興青創基地」位於彰化縣鹿港鎮中山路和興派出所後方，展現出彰化年輕人的創意與活力，基地也不定期舉辦市集活動，共有8棟建物，基地還留存著日治時期的木造建築與一對洗石子門柱，也有扣合傳統意象的公共藝術品，站在二樓天橋上更可清楚欣賞到古色古香的甕牆之美，呈現融合傳統與現代文化的多元樣貌。

開放時間：園區全天開放（各店家營業時間依店家公告）；地址：彰化縣鹿港鎮中山路108-8號

▲書法家吳肇勳老師揮毫，筆劃間都讓人驚豔。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲書法家吳肇勳老師揮毫，筆劃間都讓人驚豔。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【鹿港鎮】 吳肇勳書法館

書法家吳肇勳為鹿港人，出身書香世家，自幼即耳濡目染、習書法數十載，對書法鑽研極深。吳肇勳書法館於2015進駐於鹿港桂花巷藝術村、2021年進駐大有街書法館，吳老師的書法在方圓、頓挫、輕重、緩急之間，皆能流露出揮灑自如的筆墨情境，值得一再欣賞。

開放時間：10：00-17：00（週二公休）；地址：彰化縣鹿港鎮大有街39號

▲廣源良是彰化第一榮獲國際認證的保養品體驗工廠。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲廣源良是彰化第一榮獲國際認證的保養品體驗工廠。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【福興鄉】 廣源良體驗工廠

彰化第一榮獲國際認證的保養品體驗工廠 彰化第一榮獲國際認證的保養品體驗工廠，不只追求天然純粹，更要讓消費者用得安心。廣源良體驗工廠除了開放透明產現導覽之外，還提供了DIY保養品體驗小教室（需報名），調配出專屬你獨一無二的客製化保養品，非常適合全家大小一起同樂！

開放時間：08:30-18:00（週一至週日）；地址：彰化縣福興鄉福工路13-1號

▲彰化福興鄉福寶村是全台最大酪農區，也是乳牛的故鄉。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲彰化福興鄉福寶村是全台最大酪農區，也是乳牛的故鄉。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【福興鄉】 福寶彩繪乳牛村

彰化福興鄉福寶村是全台最大的酪農區，人稱「乳牛的故鄉」！充滿乳牛的塗鴉、十二生肖的可愛動物、海底世界等藍曬圖，非常適合大、小朋友一起來拍照合影，享受親子時光。 乳牛彩繪村是村長黃耀輝想美化自家提供的公園，與兒子與村友以乳牛為主題一筆一畫勾勒出圖案，繪製一系列、五百多頭的乳牛們，「乳牛彩繪村」就這樣誕生了。

開放時間：24小時營業；地址：彰化縣福興鄉新生路8號

▲福寶濕地是彰化地區的賞鳥天堂。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲福寶濕地是彰化地區的賞鳥天堂。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【福興鄉】 福寶濕地

福寶濕地被譽為是中部水鳥的天堂，在福寶濕地中發現的水鳥超過百種以上，是許多專家學者與愛好賞鳥民眾觀察的地點，更是彰化地區的賞鳥天堂。福寶溼地的潮間帶，也是養蚵仔的好地方，設有保護區圍籬及數個賞鳥小屋，並在週邊種植紅樹林，假日還有義工在場擔任解說，常見鳥類有緋秧雞、竭頭鷦鶯、紅鳩，候鳥有小燕鷗、赤足鷸，賞鳥人透過望遠鏡，可看見大白鷺伸長脖子在水田邊覓食，紅冠水雞優遊在池塘內戲水，讓人驚艷。

開放時間：24小時，導覽需預約（0935-335855）；地址：彰化縣福興鄉新生路臨63號

彰化旅遊網 https://tourism.chcg.gov.tw/

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鹿港 濕地 賞鳥

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