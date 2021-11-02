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來自日本好味道！台中「渡山樓」雞白湯拉麵濃郁湯頭無法擋

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鄰近台中勤美誠品綠園道與向上市場的「渡山樓」，主打擁有濃郁湯底的雞白湯拉麵，有別一般拉麵店提供的豚骨風味拉麵，這可是老闆遠赴日本拜師學藝，才將這道地又獨特的風味拉麵帶回台灣。

湯頭可以說是拉麵的靈魂，渡山樓的湯頭是老闆每天用雞腳骨、雞皮及新鮮食材熬煮成湯頭基底，再以此高湯延伸出多種口味，麵條一律採用以日本麵粉製作而成的麵條，並提供細麵與粗麵的選擇以滿足饕客的不同喜好，細麵Q彈又紮實，軟硬度也可以依自己的喜好調整，而粗麵則較容易吸附湯汁，讓高湯均勻地攀附在每一條麵條上，吸收了湯頭的精華吃起來更有味道。

▲店家提供檸檬角變換口味，還能免費加麵或白飯，大食怪來也能飽腹。
▲店家提供檸檬角變換口味，還能免費加麵或白飯，大食怪來也能飽腹。

來到「渡山樓」一定要品嘗招牌濃厚系列拉麵，第一次來可以先嘗試濃厚鹽味，熬煮到乳白又帶點金黃色的湯頭還沒入口，香氣就撲鼻而來，先喝一口雞白湯，濃厚的雞湯鮮味瀰漫在整個口中，再搭配著吸飽湯頭的Q彈麵條，吃完能讓你得到大大滿足！

▲濃厚鹽味拉麵
▲濃厚鹽味拉麵

▲叉燒經過炙燒香氣有夠迷人
▲叉燒經過炙燒香氣有夠迷人

若喜歡濃郁感較強烈的也可以試試看濃厚雞豚、濃厚黑蒜，雞豚湯頭以雞白湯加入大骨熬煮出的豚湯調製而成，喝起來比一般雞湯更濃郁，而黑蒜則是以新鮮大蒜與煎焙過的大蒜混和而成，再加上麻油與香油增添香氣，嗜辣者也不要錯過店家自製的辣椒，花椒的香氣讓湯頭擁有多層次的變化！

▲濃厚雞豚拉麵加上店家特製辣椒，湯頭有著多層次變化
▲濃厚雞豚拉麵加上店家特製辣椒，湯頭有著多層次變化

▲濃厚黑蒜拉麵
▲濃厚黑蒜拉麵

濃厚番茄湯頭的酸甜滋味則頗受女性歡迎，採用牛番茄加上進口番茄糊下去熬煮，湯頭裡還可以喝到真材實料的番茄粒，特別的是店家還在上頭灑上起司粉，喜歡奶香濃郁一點的人，也可以另外加點奶油塊或起司，「渡山樓」也提供Tabasco辣醬讓食客可自行變化口味，想怎麼吃或偏屬哪種風味都能滿足你。

▲濃厚番茄拉麵
▲濃厚番茄拉麵

用料方面「渡山樓」也有自己的堅持，一碗拉麵裡提供了兩種肉品供客人品嘗，叉燒採用西班牙進口的後腿肉，醃製熟成後再以烤箱低溫去烤，最後以炙燒的方式增添香氣，肉質軟嫩但不油膩；而雞肉則是選用台灣的雞胸肉，以低溫舒肥的方式製成，吸飽湯汁的舒肥雞軟嫩多汁，一碗拉麵竟能品嘗到兩種肉品實在太滿足！

渡山樓

店家地址：台中市西區公正路170號

連絡電話：0931-676307

營業時間：11:30-13:30/17:30-20:30(每週四公休)

粉絲專頁： https://bit.ly/3CRpian


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