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彰化最美咖啡廳！純白獨棟玻璃屋＋質感蛋糕捲　隨手拍都是韓系小姐姐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@eu_0420授權、IG@5400star授權、IG@sabrina_624授權
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漂亮水水們出列！彰化秀水有家獨棟甜點咖啡館，純白玻璃建築採光極佳，雙層樓每個角落都能拍出韓系美圖，成為洗版IG的超夯據點。而店內販售的經典拿鐵、伯爵奶茶捲與宇治抹茶捲統統都為人氣必點，在療癒的環境享受下午茶，還能收穫人生美照，列入口袋名單準沒錯。

圖／IG@lenachi77授權
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彰化最美咖啡廳「沐光樹 手感蛋糕捲專賣店」主打多款手作蛋糕捲，每日口味以現場為準，2020年11月開幕後成了打卡聖地，亦是在地新興人氣伴手禮。簡約白色調的建築佇立於中山路，彷彿社區內的網美桃花源，透光感的設計美度破表，經過白色階梯往二樓前進還有空中廊道，就連廁所空間也被網友盛讚極為好拍。

圖／IG@5400star授權
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目前因應防疫室內座位區尚未開放，但戶外設有草地座位區，拍起來更方便過癮。值得一提的是，沐光樹提供的咖啡最低只要65元，蛋糕捲則有原味、伯爵奶茶捲、懷舊芝麻捲及宇治抹茶捲，另提供宅配到府服務，10月份也首度嚴選濁水溪落花生製成「九號花生捲」，限量開賣，花生控別錯過啦！

圖／IG@eu_0420授權
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沐光樹 手感蛋糕捲專賣店

地址：彰化縣秀水鄉中山路400號
營業時間：11:00-17:00（週二、三公休）

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