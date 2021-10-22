比臉大的鍋盔烤餅！台中一中隱秘小吃「陳記荊州鍋盔」　香酥薄脆超涮嘴

雖說一中商圈的特色小吃種類很多，但來自中國湖北民間小吃的鍋盔餅我們還真沒吃過！這家▸陳記荊州鍋盔◂從高雄發跡，目前連台中也有分店囉，讓沒去過湖北的我們也能吃到這種老味道啦～

陳記荊州鍋盔一中店就在中友百貨正對面的小攤子，好像有些低調很容易錯過耶，但味道真的挺不錯有經過可以來試看看！

等餐時站在攤子門口拍一張對面的中友百貨，沒錯真的就在正對面。

鍋盔餅的口味如圖，有甜有鹹任君挑選啦～～

陳記荊州鍋盔的餅都是現點現作，第一次來吃這個特色小吃的我們也認真拍了一下老闆的製作過程，會先加料進麵糰裡。

看老闆以熟練的手法把加料的麵糰包起來後接著桿平～

真的桿到挺薄的耶！這就很考驗功力啦，不然桿一桿料可能會不小心炸出來。

麵糰桿好之後再灑上白芝麻，就可以準備進烤爐囉。

旁邊這個熱烘烘的烤爐熱度超高啊！看到老闆熟練的把桿好的麵皮貼在烤爐的內壁裡，真的要很小心不然會被燙傷耶，幸好我們只要等著吃就好。

鍋盔餅就像這樣貼在裡面烤熟，整個很妙耶！而且一爐只能貼9個，有一點像胡椒餅的做法可是外型差蠻多的，口感當然也各有千秋囉。

鍋盔餅烤好之後會先放置在旁邊的架子上再裝袋，喜歡吃辣的朋友也可以請老闆加他們特製的辣油喔！

沒想到鍋盔餅的大小整個比小吠的臉還大呀！為了要放置在紙袋裡老闆會折半後再裝袋，這樣也比較方便食用啦。

袋子上都有勾選購買的口味，要吃的時候不怕會拿錯～

首先品嚐的是可可奶酥和芝麻花生口味，可以看到咬開之後餅皮是偏薄的也呈現空心狀， 可可奶酥的可可風味稍微比較明顯一點， 奶酥的甜位隱藏在後面，而芝麻花生的芝麻香味很重，整個吃起來就是香甜的口味，不得不說餅皮會越嚼越香耶！開吃之後會不小心一口接一口就解決光光了。

紅糖豆沙也是甜口味，餅皮烤的焦焦酥酥，薄脆的口感真的很涮嘴！老闆說他們的麵糰是用水果酵母去發酵的，單純不加料吃也可以吃到麵香的感覺，尤其又灑上了白芝麻更是增添香氣，而這款豆沙餡算是正常甜度，豆沙口感綿密，螞蟻掛肯定會喜歡啦。

接下來的怪味一開始讓我們很納悶，想說為什麼叫怪味？老闆說因為裡頭的餡料是豬肉再加上芝麻花生和紅糖，整體是鹹甜鹹甜的風味所以取了個比較淘氣的名字。

嗜辣的小吠有請老闆加上辣油，一入口就覺得加了辣椒整個開胃起來耶！入口後芝麻的香味穿插在豬肉餡中，卻絲毫沒有違和感，這個口味推薦可以吃看看～

梅菜豬肉

梅菜跟餅皮沒想到這麼搭配耶！梅干菜的風味很明顯，但吃完覺得很想要來個爌肉飯哈哈哈～

可以看到咖啡色的梅干菜在裡頭，像小吠比較怕甜覺得點這種鹹口味當下午茶也是很不錯！

豬肉口味則是加了蔥在內餡裡，單純的蔥肉風味覺得單純吃也很好吃耶～

不過豬肉餡是比較吃不到口感的那種，畢竟鍋盔餅桿的比較平，具有厚度的肉餡會比較不好處理囉。

建議買要趁熱吃才能吃到最佳風味，不過如果真的來不及吃放涼了，可以再參考紙袋上的加熱方式回溫。

原本想要帶著盔餅進電影院看最近很夯的漫威電影尚氣，沒注意到現在全面禁止飲食我們只好在電影開演前在車上嗑掉，這天第一次嚐試完陳記荊州鍋盔餅後，也讓我們愛上了這獨特的風味小吃口感！沒吃過這種焦香薄脆的鍋盔餅的話，有來一中商圈的走跳的話記得直接來中友對面買一下嘿，店家有配合ubereats也有LINE pay，結帳時可以報上我們的大名（ 但是沒有折扣只是要讓老闆知道我們有點紅 ）跟老闆聊天一下喔，哈哈！

陳記荊州鍋盔 一中店

地址：台中市北區三民路三段164巷7號（中友百貨正對面）

電話：0909-120 429

營業時間：14:00-20:00 （週四營業到19:00，週一公休）

FB：https://pse.is/3pe33l

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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