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「鮮蚵抹茶冰、烏魚子雪花冰」吃過沒？彰化最猛冰店王者之蚵　超狂組合挑戰味蕾

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 / 文、圖／柚香魚子醬

udn走美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

如果提到這幾年吃過最奇特的彰化美食，這間王者之蚵海洋冰藝館肯定可以排進第三名！因為這裡有著別的地方吃不到的「鮮蚵雪花冰」與「烏魚子雪花冰」，光是聽到就覺得非常不可思議，連友人聽到都不敢吃，還是被拖著過來才來嚐鮮。

王者之蚵海洋冰藝館位在彰化芳苑，距離王功漁港與王功燈塔也相當近，在漁港路與芳漢路交叉口可以看到這間有著黃色外觀的店面，店家同時還有兼賣公益彩券，附近的路旁也不難停車。

我們這天來訪並沒有開放內用，所以都只能外帶；加上又是平日下午來訪，所以店內剛好沒有其他客人，有興趣來買冰、買飲料的話也可以買張彩券試試手氣。

櫃檯上方有列出店內販售的品項，除了多種冰品之外，還有不少飲料、咖啡可以選擇；但似乎不是所有的品項都有列在上面，可以翻一下櫃檯桌面上的菜單本點餐。

白玉鮮蚵抹茶雪花冰 $140元，打開來可以看到表面都是滿滿的鮮蚵，雖然個頭有大有小，但算一算大約有15顆之多！底部則有入口即化的抹茶冰，香甜又帶有抹茶的茶葉清香，這樣的組合真的有著強烈的視覺衝擊啊！

鮮蚵選用的是王功特產的珍珠蚵，不過鮮蚵本身也有產季限制，如果個頭太瘦太小，店家也不會販售這款冰品。鮮蚵底下還有略帶嚼勁的杏鮑菇切片，老實說整體的口感還不錯，鮮蚵也非常新鮮！但鮮蚵本身就帶有一定的鹹度，與抹茶的香氣其實搭不太起來……魚編建議是嚐鮮就好，回購的話先不要。

烏魚子雪花冰 $180元，坦白說看到這價位其實挺驚人，不過整盒的份量兩人分食也很夠，加上烏魚子也給得不手軟，裝盒之前還有特地炙燒過～

雪花冰基底搭配的是草莓口味，搭配香濃且帶有迷人鹹香的烏魚子一同入口，鹹甜鹹香的味道意外地還蠻好吃的！雖然明知道膽固醇不少，但就連日本東京電視台都曾跨海來採訪這款冰品，就知道口味真的不錯，魚編自己還蠻喜歡的！分享給你們參考喲～

王者之蚵海洋冰藝館

營業時間：08:00-21:00

電話：04 8936665

地址：彰化縣芳苑鄉芳漢路王功段633號

粉絲專頁：王功王者之蚵海洋冰藝館

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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