台中南屯「龍涎居」補湯界老字號，爆多蛤蜊滿出碗外還加碼賣丼飯！

龍涎居是全台知名的補湯專賣店，而位於台中的「龍涎居好湯-南屯旗艦店」，更是許多老饕指名要吃的店家。店面開在幽靜巷子內，店內整體乾淨優雅，還微微帶有一點文青風，用餐環境明亮舒適。且店內採開放式廚房，可以直接欣賞美食的製作過程，同時也讓來店顧客吃得更放心。

「龍涎居好湯-南屯旗艦店」主打「生肉現做」，肉品都是經電宰急速冷凍，將鮮味精華鎖在其中，湯品也遵循SOP程序，品質更有保障。店內有提供「暖湯套餐」及丼飯「滿足套餐」，兩者份量足、味道好，是多數顧客來店選擇的點單方式。

炙燒快樂牛丼飯+蘋果雞湯

丼飯為「龍涎居好湯-南屯旗艦店」的新品，套餐還含一碗蘋果雞湯，划算又有飽足感。炙燒快樂牛是主打的品項之一，獨門醬汁與SGS認證的優質牛肉擦出美味火花，和那碗燉煮四小時、鮮甜解膩、放入整支三節大雞翅的蘋果雞湯完美搭配，一口飯、一口湯是最享受的用餐時光。

飽滿多汁的蛤蜊

爆多蛤蜊雞湯

而湯品套餐中最受歡迎的就是「豐盛套餐」，含湯品(可選湯品種類、雞種)、主食及兩樣私房小菜，而湯品中的人氣品項就是蛤蜊雞湯，其升級版本「爆多蛤蜊雞湯」更是單點中最受歡迎的美味。於每日清晨配送的超鮮蛤蜊，每顆個頭都十分驚人，飽滿的蛤肉汁多味美，海鮮控紛紛歡聲雷動；雞肉還能選擇超嫩腿或土雞腿，其中柔韌又有彈性的土雞腿最受歡迎，雞肉特有的甜味讓人欲罷不能，清甜湯頭更是讓人一口接一口，是不容錯過的好湯。

豆干滷蛋

松露杏鮑菇

主食、小菜也不容小覷，選用冷壓法製成的麻油再用老薑爆香，配上曝曬製成、不加任何防腐劑的Q彈麵線，麻油乾麵線就是這樣樸實無華的美食，冷卻收汁後更是美味加倍。於眾多小菜中嶄露頭角的是松露杏鮑菇與豆干滷蛋，松露杏鮑菇選用高品質松露醬及杏鮑菇製作，涮嘴好味道人人都愛；平凡中見不平凡的豆干滷蛋，則是由專人數小時手工攪拌，將中藥材的味道透入其中，口齒留香。

麻油乾麵線

扎實鮮甜的土雞腿肉

「龍涎居好湯-南屯旗艦店」並不以華麗花俏的菜式取勝，穩扎穩打、高品質的樸實美味才是生意興隆的秘密，不愧為台灣湯品界的龍頭。

龍涎居好湯-南屯旗艦店

店家地址：台中市南屯區大墩四街570號

店家電話：04 2389 9350

營業時間：11:00–21:00

粉絲專頁： https://bit.ly/2XIPzIz





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