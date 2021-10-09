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來台中必吃！ 充滿異國風情傳承20多年泰式老店，好滋味飄香四鄰

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於台中廣三SOGO附近、金典酒店後方，這裡有一處宛如熱帶雨林的店家，斗大的招牌寫著「泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店」，每到用餐時刻，饕客絡繹不絕的前來，沿著充滿異國風情的階梯向上爬，就能踏入這已有20多年歷史的美食之地。

想吃美食要先爬一小段階梯
想吃美食要先爬一小段階梯

由老闆親自操刀設計的室內裝潢擺飾，賦予「泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店」非凡的魅力，在這裡用餐就如同置身曼谷、仰光，濃濃的異國風情與內斂的奢華感，給予顧客驚艷的用餐享受。店內不但有從泰國帶回來、具多年歷史的木製桌椅，還有許多東南亞風格的裝飾與可容納多人共餐的大圓桌，疫情和緩後頗適合公司、家庭一同聚餐。因置身二樓，店內採光相當充足，用餐環境整潔明亮，舒緩的東南亞音樂也為這裡增色不少。

寬敞明亮的包廂
寬敞明亮的包廂

頗受歡迎的椰奶煨白菜
頗受歡迎的椰奶煨白菜

泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店並不只提供泰緬料理，會命名為「阿嬤吃ㄟ乾媽店」正是因為這裡的料理如同阿嬤為家人所做的家常菜餚，品項種類眾多且不侷限於泰緬料理，連部分的台菜、創意料理都能在這裡吃到，可說是應有盡有。廚師也都是去過泰國研習正宗東南亞料理的高手，這裡的菜色絕對能滿足饕客挑剔的味蕾。

香酥酸辣鱸魚
香酥酸辣鱸魚

檸檬辣椒蒸雀蛤
檸檬辣椒蒸雀蛤

這裡最不同於坊間東南亞料理的菜色就是「椰奶煨白菜」與「香酥酸辣鱸魚」。一般東南亞料理多以蝦醬為主要的青菜料理手段，用進口椰奶煨出白菜甜味的做法較為罕見，也因此頗受歡迎；酥炸鱸魚本身已經將小骨炸酥，只須注意挑出大骨即能輕鬆享用，酸辣口感下飯可是一絕。海鮮類還有一道不可忽視的珍饈，就是「檸檬辣椒蒸雀蛤」，雀蛤即是淡菜，口味清爽鮮美，直接吃最能嚐出其蘊含的好滋味。

椒醬檸檬雞
椒醬檸檬雞

涼拌牛肉
涼拌牛肉

另外，肉類還有以去骨雞腿製成的「椒醬檸檬雞」，酸甜不辣很受大家歡迎；「涼拌牛肉」更是嫩口清爽又下飯，最適合作為開胃品項。「泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店」有許多菜式都能製作成全素或蛋奶素，對素食者也體貼倍至，作為一家聚餐請客的店，能說是適格又優質。身為台中本地人絕對要來吃「泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店」才算得上饕客，而外地人吃完還能在四周逛逛SOGO百貨、科學博物館等景點，是來台中遊玩的必吃店家。20多年的好味道，豈能錯過？

泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店

店家地址：台中市西區健行路1037號2F

店家電話：04 2319 3639

營業時間：10:00–14:00, 17:00–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3zwdBUt


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東南亞 饕客 咖哩

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