逛累了歇腳首選！ 豐原八方夜市「Eva熊飲冰室」 仙草、豆花配料全手作

位在豐原知名的八方夜市外圍， 「Eva熊飲冰室」 提供各式茶飲、咖啡、冰品等多元化的選擇，每次逛夜市逛累時總是要來「Eva熊飲冰室」，夏天歇腳聊天、喝杯沁涼飲品，而到了峭寒的冬日裡來上一碗手工熬煮的燒仙草，或是豆香濃郁的熱豆花都是一大享受！ 現在來店消費滿200元還可享有9折的優惠 ，讓人不吃不行！

▲燒仙草

「Eva熊飲冰室」 在原物料挑選上十分講究，而且店內的配料都是店家每日精心熬煮而成，提供花生、綠豆、薏仁、紅豆、芋頭、鳳梨、仙草、大豆、芋圓、小湯圓等多種類的配料供顧客選擇，常常吃也能有百變風味能搭配，每一樣都吃得出老闆娘的用心與真心。

來到「Eva熊飲冰室」除了吃冰之外，熟客們總是也要來上一杯 招牌鮮奶茶 ，店家將香濃鮮奶搭配上以阿薩姆紅茶加入決明子熬煮出帶有古早味香氣的茶湯，醇厚茶香與香醇奶味在一杯鮮奶茶中完美結合，讓人喝上一就上癮！

▲招牌鮮奶茶

而喜歡咀嚼的你則適合來一杯 小芋圓冬瓜茶 ，選用南投的手工冬瓜塊搭配自製的Q彈芋圓，冬瓜香氣濃郁卻不會太過甜膩；純茶愛好者則可來上一杯 四季青 ，使用產於南投松柏嶺的優質茶葉製成，不同於坊間手搖飲採用的茶種，順口不苦澀入喉還會回甘。

▲小芋圓冬瓜茶

▲茉莉綠茶也很不錯！

冬季店家也會推出親自熬煮的美味 關西「燒仙草」 ，採用關西的仙草乾下去熬製提煉，帶點青草香氣的燒仙草是冬日裡最暖心的甜品，另外以非基改黃豆研磨出的清香 「黑糖熱豆花」 也是冬季熱銷品項之一，選用50年老店的濃郁豆漿製成，豆香味濃厚又綿密，在嚴寒的冬日裡吃上一碗熱豆花幸福感馬上爆棚！

Eva熊飲冰室︱滿200元享9折

店家地址：台中市豐原區豐原大道一段165-16號

連絡電話：0987 980968

營業時間：12:00-22:00(每周一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3gOqByv





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