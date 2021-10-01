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台中輕蔬食早午餐「歡囍嚐」素食者會愛！激推招牌鹽花卷卷＋單品illy咖啡

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

吃素的人當然也想追求美食，雖然蔬食餐廳日益增加，但用心、美味的餐廳卻不好找，能否在追求宗教、環保、健康這些自我實現的同時，也能吃到一份美好的蔬食呢？位於台中西區的「歡囍嚐」會向這些人大聲回答：當然沒問題！

這是一家由女性創業、食材和小農合作、提倡環保愛地球的風格店家，店內可以見到小農市集的各類農產商品以及手作香皂與果醬等等，讓來店用餐的客人馬上感受到屬於店家的堅持與用心，也能嗅出些許訊息：「這可不是一家庸碌的平凡店家」。這間由老宅咖啡「罐咖啡」衍生的輕食店，不但成為素食者青睞的輕蔬食首選，也是台中單品咖啡、鹽可頌、肉桂捲的名店。

小辣雞捲捲+無機改好豆漿
小辣雞捲捲+無機改好豆漿

玉米蛋捲捲+無機改好豆漿
玉米蛋捲捲+無機改好豆漿

店內的招牌「鹽花卷卷」系列就是鹽可頌的一種變體，淡淡的爐烤香氣與略帶嚼勁的口感深受麵包控的歡迎，多種多樣口味也更有選擇的樂趣。值得一提的是，店內的「肉類品項」有著不同的蔬食製作方法，包含使用新鮮蔬果、素食製品、豆製品以及菇菌食品做搭配，製作出美味的蔬食餐點。而麵線糊也是招牌之一，不勾芡的作法讓麵線糊多出了清爽的質感，入口無負擔。

肉桂捲+illy拿鐵
肉桂捲+illy拿鐵

肉桂捲與提拉米蘇則是店內甜品的代表作，濃濃的甜香搭上淡雅的肉桂，肉桂捲深受甜點控的歡迎；提拉米蘇則更有特色，加入麵茶的作法增添了古早味的多層次口感，絕對值得一嚐。「歡囍嚐」和「罐咖啡」雙位一體，自然店內也有販售咖啡。一般咖啡的部分都是採用義大利的「illy咖啡」，單品則和坊間咖啡味道多有差異，口感層次更豐富多元，不懂咖啡的人也一喝就愛上。

現在來店消費滿百就送「初戀泡泡」，也就是由客家酸柑熬製的飲品，退火解膩又清爽順口，如同這間店給予人們的印象一般。「歡囍嚐」在創業的路途中曾有風雨，但也有貴人相助，如今這些都成為了它前進、變好的動力，這間以蔬食為立業之本的店家，從未忘卻「吃素救地球」的初衷，也鼓勵更多人多吃素、少吃肉。也許通往夢想與理念的道路艱困難行，但看著「歡囍嚐」走出的路，不禁讓人邊吃著美食、邊留下感動的淚水。

歡囍嚐 | 消費滿百就送「初戀泡泡」

店家地址：台中市西區南屯路一段90號

店家電話：04 2372 2569

營業時間：早餐時段：07:00～10:00/午餐時段：10:30～13:00/午茶時段：13:30～17:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3zhcIPo


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