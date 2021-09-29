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假日沒預約吃不到！台中北區最夯「金饌脆皮烤鴨」 一鴨兩吃加小黃瓜口感升級

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

金饌脆皮烤鴨曾獲網路票選第二名，是台中北區的人氣烤鴨，假日不預約還訂不到，非常熱門！不過我身邊朋友對於金饌脆皮烤鴨的評價相當兩極，讓我非常好奇，究竟金饌脆皮烤鴨厚呷啊係歹呷，趁著週末媽媽休廚日，當天早上9點一到立刻開始打電話預訂～

（註：金饌脆皮烤鴨每日早上9點開放當日預訂烤鴨）

我是週日早上9點左右打的預約電話，果然通話中生意很好捏，後來我忙著幫小孩弄早餐等到9:15才再打電話，嗯…順利播通啦～yes！金饌脆皮烤鴨最早取餐時間為11:15，準時到達時櫃檯旁已擺放滿滿一整排待取的烤鴨～

金饌脆皮烤鴨的菜單如下，一鴨二吃全隻530元、半隻300元。也可以選擇單純剁盤或剁炒。

烤鴨一鴨二吃，一隻530元。加麵餅一份20元。它們家的片鴨夾餅除了附蔥，還有小黃瓜大加分，我蠻喜歡加上小黃瓜的爽脆口感。

雖然叫做脆皮烤鴨，但不知道是不是悶在袋內帶回來的關係，片鴨外皮並不脆，算是比較有嚼勁的類型。不過鴨肉蠻嫩的，微帶肉汁還不賴～

餅皮偏薄，包入片鴨、蔥、小黃瓜與甜麵醬，微甜帶脆搭配香Q烤鴨抹賣呷～

灑入九層塔、蔥、蒜大火快炒的鴨架，小辣提味、鹹香濃郁重口味，非常下飯～

這次吃完金饌脆皮烤鴨，可以理解它們家為什麼口碑兩極，因為金饌烤鴨外帶回來皮並不脆，而是比較需要咀嚼的Q度，牙口不好人的不適合，而夾餅的餅皮也偏薄、口感一般。不過它們家鴨肉蠻嫩的、微帶肉汁，加上小黃瓜搭配，烤鴨夾餅還不錯吃，重口味的炒鴨架也是鹹香下飯，就看各人喜好囉～

【消費資訊】

▸ 消費時間：2021年9月

金饌脆皮烤鴨

電話：04-2238-4488

地址：台中市北區崇德路一段501-3號

營業時間：中午10:30-晚上19:30(早上9點即可電話預約)

公休日：週一

金饌脆皮烤鴨 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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