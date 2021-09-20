快訊

找外送員幫忙祭祖不妥？ 民俗專家：害祖先蒙羞

情侶西子灣深夜約會...傳來陣陣「救我」呼喊 低頭赫見醉漢卡消波塊

嘉義知名手搖飲插旗台中！「橙香綠茶」果香滿口，中科人最愛

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

嘉義知名手搖飲「熊賀茶莊」現在也來台中插旗了！鄰近中部科學園區的「熊賀茶莊」中科店，店面古色古香的裝潢讓人耳目一新，一開幕就引起關注，也讓附近的上班族有了新選項。店內飲品主打用新鮮水果原汁為基底，並以健康、養生的初衷調製出每一杯飲品，讓顧客一次享受到視覺與味蕾的雙重饗宴。

▲不像一般飲料店一桶茶用整天，熊賀堅持一桶茶只賣4小時
▲不像一般飲料店一桶茶用整天，熊賀堅持一桶茶只賣4小時

▲中間的仙草凍鮮奶，使用店家自製的仙草凍加上鮮奶調配而成，喝起來香濃又滑順！
▲中間的仙草凍鮮奶，使用店家自製的仙草凍加上鮮奶調配而成，喝起來香濃又滑順！

第一次來「熊賀茶莊」可以先點一波熊賀的五大招牌茶飲，店內排行榜第一名則非「橙香綠茶莫屬，以100%的柳橙原汁搭配上醇厚的茶湯，還沒入口就能聞到濃郁的柳橙香氣撲鼻而來，還可以喝到柳橙的酸甜果肉！另外一款熊賀水果茶也十分令人驚豔，與一般飲料店的水果茶不同的是熊賀還會加入當季果乾，再搭配柳橙、檸檬、百香果等水果原汁，放越久果香味越濃郁！

▲橙香綠茶的水果原汁比例超高！
▲橙香綠茶的水果原汁比例超高！

而熊賀也有平常少見的奇異果冰茶，以綠茶為基底，再把新鮮的紐西蘭奇異果打成果泥後，加入Q彈的中華檸檬愛玉增加口感，每一口都可以喝到滿滿的奇異果風味。柚見莓果綠則是以葡萄柚、蔓越莓、梅汁與綠茶調成黃金比例，蔓越莓與梅汁的酸甜搭配上葡萄柚的微苦，讓人百喝不膩！而喜愛純茶的人則千萬不要錯過熊賀的梨山青冷泡茶，以來自台灣梨山的嚴選茶葉，經過冷泡萃取出最原始的茶香，鮮甜回甘的完美滋味讓人難忘。

▲驚奇多多&奇異果冰茶
▲驚奇多多&奇異果冰茶

▲柚見莓果綠
▲柚見莓果綠

「熊賀茶莊」針對9月也推出了各種優惠，包含9/1至9/8開學季外帶享9折、憑學生證或學生制服享85折；9/18至9/21中秋連假於FB或IG按讚享85折；9/27至9/31教師節憑教師證或相關證件享7折優惠，讓整個9月都可以用超值價格享受到熊賀的美好滋味！

熊賀茶莊－台中中科店

店家地址：台中市西屯區西屯路三段150-53號

連絡電話：04 24630310

營業時間：平日09:30-22:00/假日10:00-22:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3swGaPR

優惠活動：

1.開學季：9/1-9/8外帶享9折，憑學生證或學生制服享85折

2.中秋連假：9/18-9/21於FB或IG按讚享85折

3.教師節：9/27-9/31憑教師證或相關證件享7折


延伸閱讀>>茶鄉│鄰近台中中央公園，茶湯香醇又順口，超推松柏青

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水果 綠茶 連假

延伸閱讀

友善偏鄉老人 嘉義老人福利車、數位行動車上路

不只雞肉飯！陪嘉義人長大的「老楊方塊酥」 逾100種口味讓人難以忘懷

影／嘉義消防隊員受訓溺斃 姐噙淚：謝謝你願意當我弟

曾莞婷颱風天露酥胸開店 解4千萬加盟金受封真女神

相關新聞

嘉義知名手搖飲插旗台中！「橙香綠茶」果香滿口，中科人最愛

炎炎夏日總是想來杯沁涼的飲品，一解令人煩躁的暑氣，手搖飲人手一杯的街景在台灣已成為常態，而手搖飲除了好喝為必要條件外還需兼顧健康，而「熊賀茶莊」堅持以新鮮水果原汁為基底，以健康、養生為出發點調配出一杯杯特色飲品！

台中超熱賣司康「1顆只要10元」　泰奶、薰衣草口味人氣必吃

開業5年，走遍台中各文創市集的B&C dessert於今年5月在西區五權路上開設實體店面了！提供大家一處悠閒、放鬆的空間，放慢步調享受B&C dressert甜點的美好滋味。

全台最夯賞楓地！「奧萬大」森林之美預備變新妝，楓紅、星空令人期待

「春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，奧萬大一年四季都有不同風情！」在奧萬大工作八年的經理廖慶森，一一細數奧萬大山林不同時節的美貌，雀躍的語氣，彷彿永遠都看不膩。喜愛攝影的他，協助經營林務局「奧萬大情報站」臉書粉專，提供旅人山上楓紅、賞櫻的第一手情報，降低旅人撲空的機率。

飽足感爆棚！ 豐原「玩拌」創意韓料 拌飯+大塊厚實炸豬排超涮嘴

位於台中豐原的韓式料理「玩拌」，是兼具創意與美味的優質店家，各具特色的主菜配上韓式拌飯超涮嘴！

南投不只好山好水！8大私房美食　爆料蝦仁飯、水上茶餐廳在地人都激推

說到南投，大家第一個想到的就是南投的山景與日月潭的美，然而南投不只有好山好水好風景，南投的美食也不容小覷！不僅有在地人激推的私房料理，更有宛如日本代官山的絕美咖啡廳，好吃好玩好好拍！出外旅遊不妨嚐嚐南投的在地好滋味。

台中肥美活蟹料理！前涵碧樓主廚私房菜「沙公沙母」內行必吃

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 秋天正是螃蟹最肥美的季節，愛吃活蟹的老饕推薦這一家～大祥海鮮燒鵝餐廳。活跳跳的鮮活螃蟹料理，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，再加上招牌燒鵝跟螃蟹砂鍋粥，一整桌鮮度爆表的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。