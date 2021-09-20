嘉義知名手搖飲插旗台中！「橙香綠茶」果香滿口，中科人最愛

嘉義知名手搖飲 「熊賀茶莊」 現在也來台中插旗了！鄰近中部科學園區的「熊賀茶莊」中科店，店面古色古香的裝潢讓人耳目一新，一開幕就引起關注，也讓附近的上班族有了新選項。店內飲品主打用新鮮水果原汁為基底，並以健康、養生的初衷調製出每一杯飲品，讓顧客一次享受到視覺與味蕾的雙重饗宴。

▲不像一般飲料店一桶茶用整天，熊賀堅持一桶茶只賣4小時

▲中間的仙草凍鮮奶，使用店家自製的仙草凍加上鮮奶調配而成，喝起來香濃又滑順！

第一次來「熊賀茶莊」可以先點一波熊賀的五大招牌茶飲，店內排行榜第一名則非 「橙香綠茶」 莫屬，以100%的柳橙原汁搭配上醇厚的茶湯，還沒入口就能聞到濃郁的柳橙香氣撲鼻而來，還可以喝到柳橙的酸甜果肉！另外一款 熊賀水果茶 也十分令人驚豔，與一般飲料店的水果茶不同的是熊賀還會加入當季果乾，再搭配柳橙、檸檬、百香果等水果原汁，放越久果香味越濃郁！

▲橙香綠茶的水果原汁比例超高！

而熊賀也有平常少見的 奇異果冰茶 ，以綠茶為基底，再把新鮮的紐西蘭奇異果打成果泥後，加入Q彈的中華檸檬愛玉增加口感，每一口都可以喝到滿滿的奇異果風味。 柚見莓果綠 則是以葡萄柚、蔓越莓、梅汁與綠茶調成黃金比例，蔓越莓與梅汁的酸甜搭配上葡萄柚的微苦，讓人百喝不膩！而喜愛純茶的人則千萬不要錯過熊賀的 梨山青冷泡茶 ，以來自台灣梨山的嚴選茶葉，經過冷泡萃取出最原始的茶香，鮮甜回甘的完美滋味讓人難忘。

▲驚奇多多&奇異果冰茶

▲柚見莓果綠

「熊賀茶莊」 針對9月也推出了各種優惠， 包含9/1至9/8開學季外帶享9折、憑學生證或學生制服享85折；9/18至9/21中秋連假於FB或IG按讚享85折；9/27至9/31教師節憑教師證或相關證件享7折優惠 ，讓整個9月都可以用超值價格享受到熊賀的美好滋味！

熊賀茶莊－台中中科店

店家地址：台中市西屯區西屯路三段150-53號

連絡電話：04 24630310

營業時間：平日09:30-22:00/假日10:00-22:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3swGaPR

優惠活動：

1.開學季：9/1-9/8外帶享9折，憑學生證或學生制服享85折

2.中秋連假：9/18-9/21於FB或IG按讚享85折

3.教師節：9/27-9/31憑教師證或相關證件享7折





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