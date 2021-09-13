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粉紫色花海＋百萬市景！台中限時秘境「兔尾草田」　近看神似魯冰花

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@sharon_mylife813授權、IG@3more_hi4授權
圖／IG@sharon_mylife813授權IG@3more_hi4授權

花控準備回歸！台中沙鹿近期有處新亮點洗版IG版面，大片粉紫色風光美度不輸南法普羅旺斯花海，近看猶如魯冰花，最重要的是喬好角度還能將山下百萬市景一併入鏡，集結雙倍美景的期間限定秘境必收！

不論選用哪個角度，都能拍出唯美照片。圖／IG@sharon_mylife813授權
不論選用哪個角度，都能拍出唯美照片。圖／IG@sharon_mylife813授權

新興兔尾草景點位於台中沙鹿，地標可選擇九天夕陽之樹、九天民俗技藝團或九天黑森林，皆能導至兔尾草花海附近。大片花海盛開時綻放成粉紫色風光，浪漫指數破表，地點曝光後陸續吸引許多人朝聖。

部落客筍筍也大方分享三大拍攝角度，可對準後方房子攝下日系風美照，但需要用修圖軟體修掉原有的電線桿；第二角度可調整視角將山下景致收藏入畫面，另外也可一次將市景、紅土及花毯一網打盡，傍晚時分還能拍到耀眼夕陽呢！

療癒粉紫色搭配深色系紗裙凸顯出浪漫氛圍。圖／IG@3more_hi4授權
療癒粉紫色搭配深色系紗裙凸顯出浪漫氛圍。圖／IG@3more_hi4授權

而有「狗尾草」稱號的兔尾草為台灣道地花種，放眼望去如薰衣草花毯，近看則像紫色魯冰花，屬於2021最新打卡新據點。由於兔尾草為農民辛苦栽種的農作物，隨時可能採收，提醒大家拍攝時務必注意花朵，並善用借位拍攝，切勿踐踏或隨意觸碰，也謹記垃圾不落地，一起維護免費美景。

九天民俗技藝團、九天黑森林附近皆可賞見兔尾草。圖／IG@3more_hi4授權
九天民俗技藝團、九天黑森林附近皆可賞見兔尾草。圖／IG@3more_hi4授權

台中沙鹿兔尾草

地點座標：24.237826,120.603644

地點座標：24.225806, 120.599417（可拍攝市景）

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