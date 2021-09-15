台中東區新開幕越南料理！最夯「越式法國麵包」好驚艷，推推鍋也推薦

台中東區全新開幕越南料理餐廳

吃了越南法國麵包才知道為什麼這麼夯，超入味又好吃又有飽足感。越南特有的推推鍋，雖然是外帶，但美味不變，湯頭大骨鮮甜帶著開胃的微酸，超厚實蝦子密集度高的蝦餅是超好吃的。

【越好吃越南料理-振興店】

Uber外送

來到這發現周遭還滿多越式料理小吃部的，前陣子甚至吹起越南法國麵包風潮，口味已經是慢慢被消費者接受。這間越好吃越南料理，調整過後的口味滿符合台灣人，甚至可以天天吃也不會覺得膩，一試就成主顧，特別是越南法國麵包真的很推薦！

承襲大里店，有個屋頂意象的風格以及清新木質元素，牆上掛的盡是越式料理的照片。如果能開放內用的時候，相信也是個舒服的用餐環境。

店內還是有提供越南三寶調味料，可供調味使用。

菜單在這，全都是店家研發的菜單。口味上雖然有融合台灣的作法，但啟發點都是以越式料理為主。

店家也祭出優惠8/23-8/30 滿500九折，滿800送，飲品任選x2，大家可以參考看看喔，推薦給大家。

皇家大蝦餅：150元

非常厚實的蝦餅，蝦子的密集度高，讓你口口都可吃到蝦肉。剛上桌時，表面煎的香脆，很適合來一份當零嘴，可以搭配附贈的醬料一起享用。

鮮蝦涼皮春捲：80元/2捲

涼皮春捲都是現點現包的，所以現場取餐就需要稍待一下。十分晶瑩剔透的涼皮，可以看到三大隻剝殼的蝦肉，捲在裡面的還有生菜及越式米線，非常清爽的餐點。

蝦醬空心菜：100元

蝦醬是店家自行研發的蝦醬，拌炒空心菜，香味十足又不死鹹。光是這個蝦醬就可以開始扒飯了，非常夠味好吃。蝦醬空心菜很多人怕會炒辣，但這款不會喔，所以可以放心享用。

酸辣涼拌三鮮：180元

雖然叫做酸辣，但我自己滿喜歡的，因為辣度和酸度平衡的很剛好，並不會互相搶味，辣度算是微微辣，帶出一點點開胃的酸味。三鮮的用料也是不馬虎的，拌入脆脆的青木瓜絲，非常有口感。

打拋豬法國麵包：90元

之前去一趟越南才發現，法國麵包是他們路邊的平價小吃，隨處可見，但礙於環境和口味，一直不敢嘗試，但今天吃了越好吃做的法國麵包，讓我徹底的改觀啊！

先法國麵包是來自手工製作的，剛烤好的麵包是外軟內紮實，麵包內夾的醃菜都是店家自行醃漬，打拋豬散發出香料味，非常夠味，我一個人就可以把這個嗑光。

阮小姐推推鍋：550元（豬肉）

推推鍋說實在應該要在店內內用比較可以體會它的樂趣，因為中間的鍋子是特別設計成帽子形狀，中間是湯底，使用大骨和蔬菜熬煮而成的原味湯底。另一個口味是加入酸辣醬的酸辣口味，就看個人喜好去選擇，湯底四周圍放著食材，想吃多少就推多少食材下湯底烹煮，就是推推鍋的由來。

外帶回家只好也稍微裝一下，哈哈哈！這次帶回的是原味湯底，算是比較清甜的口味。推推鍋食材有菜盤、豬肉和海鮮，由於沒有特殊鍋品，所以回到家就當作一般火鍋享用囉，以份量來說是相當不錯的。

豬肉的部分，應該是屬於豬五花，因為油脂偏比較多一點，入口即化，帶一點油脂香甜。海鮮的部分，透抽非常的Q彈，湯底非常的清香帶著蔬菜的甜味。多人用餐可以考慮點一份，加一點喜歡吃的火鍋料就很棒了！

越式香香雞：60元

利用中藥和花椒當作醃料去醃製，搭配越式的水果沾醬，雞肉口感紮實，醃製非常入味，很適合當作下酒菜。

越式拿鐵：60元

越式拿鐵與一般拿鐵的不同就是在與奶類。一般來說是用鮮奶，不過越式是加入煉乳喔，所以要喝之前記得攪拌均勻。喝起來超像是古早味的咖啡牛奶，奶香甜味會比較重一點，尾韻帶出咖啡香味。

沁涼椰子水：50元

椰子水是越南當地的椰子水，喝起來是有椰肉在裡面，飄著一種椰香味，口感是讓人滿驚喜的。

越式法國麵包真的超推薦，因為醃菜和配菜都是我個人很喜歡吃的。整體口味也非常棒，推推鍋適合多人用餐可以點一鍋共食，雖然現在還是多多提倡外帶為主。店家也祭出優惠8/23-8/30 滿500九折，滿800送，飲品任選x2，大家可以參考看看喔，推薦給大家。

越好吃越南料理-振興店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/vietfood.zhenxing

營業時間：17:00~00:00

地址：台中市東區振興路433-2號

電話：04-2212-6686

越好吃越南料理-大里店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/vietnamfood.tcc

營業時間：11:30～13:30;17:00~20:30(週二公休)

地址：台中市大里區中興路二段684號

電話：04-24831457

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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