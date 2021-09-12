麵包的美好滋味！ 台中主打「無麩質手作麵包」烘焙坊 法國野生藍莓乳酪爆濃郁
位在台中向上市場附近的「陽光小法國烘焙坊」是近年崛起的新興麵包店，因應現代人飲食習慣改變，以及層出不窮的食安問題，「陽光小法國烘焙坊」對於原物料的挑選格外講究，店內嚴選法國高級麵粉、西班牙王室御用的皇嘉ORO BAILEN特級冷壓初榨橄欖油、法國肯迪亞乳脂奶油等頂級原物料來用心製作每一款麵包。最特別的是陽光小法國推出了十幾款的無麩質純手作麵包，讓對麩質過敏的民眾也能無顧慮的享用，低脂無糖的特色也備受注重身材的人愛戴。
來到小法國一定要帶一條店內的人氣NO.1「法國野生藍莓」！使用含高礦物質的法國高級麵粉、加拿大野生藍莓，裡面夾上飽滿的法國肯迪亞乳脂奶油，一入口純粹的麵粉香在嘴裡逐漸擴散，乳酪香濃又滑順且絲毫不甜膩，每一口都可以吃到藍莓微酸微甜的果香味，搭配紅酒或是白酒享用都很搭！
另外一款特濃巧克力吐司也十分受到顧客的鍾愛，使用了三種不同濃度的巧克力經黃金比例完美調和而成，並在內餡加入了法國頂級米歇爾柯茲巧克力，吃進嘴裡盡是滿滿的巧克力香氣，切開外觀像是布朗尼般，卻擁有吐司綿密細緻的口感，滋味非常特別。
而陽光小法國的高纖無麥麩蛋糕可說是無麩質系列的代表作，以幾乎沒有熱量的赤藻糖醇代替了砂糖，並採用亞麻籽、十穀粉、杏仁片、巧克力可可膏還有法國的依思尼天然無鹽發酵奶油製成，口感扎實綿密又帶有巧克力些微的苦甜，不管是愛吃甜又怕熱量過高的人或是糖尿病患者都可以安心食用。
重乳酪蛋糕則是使用法國純乳酪，完全不加一滴水與鮮奶，下面的餅皮則是使用夏威夷豆、杏仁果、榛果磨碎後自製而成，扎實綿密的重乳酪蛋糕，每口都是濃濃的乳酪香！原味米吐司則採用蓬萊米製成，適合對麩質過敏的人食用，一入喉米香充斥整個口腔，且會越嚼越香具有飽足感！
而現在來「陽光小法國烘焙坊」消費滿200元隨機贈送一份點心，想要享受無負擔的美味可別錯過「陽光小法國烘焙坊」！
店家地址：台中市西區華美街300號
營業時間：11:30-19:30(每週一、週日公休)
連絡電話：04 23011298
粉絲專頁： https://bit.ly/3flgr7M
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