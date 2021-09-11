口感綿密超繽紛！ 國美館商圈純天然「新鮮水果綿綿冰」 搭配鬆餅絕對過癮

汗流浹背的夏日，不但身體發燙、心情也受到影響，需要能降溫、降火氣的食物來消消暑。此時較為健康的選擇是吃上一些冰鎮水果；較為奢侈的選擇是吃上幾球冰淇淋，但來「一個人igloo綿綿冰」，你能吃到用新鮮水果製成的綿綿冰，不但好吃，價格也相當實惠，可說是台中國美館一帶深受大眾歡迎的優質冰品店。

「一個人igloo綿綿冰」並非直接採買工廠現成的冰品，而是店家配合時節選用當令新鮮水果、天然食材親自製作而成的，所以部分冰品為季節限定。相對於坊間工廠製作的綿綿冰，一個人igloo綿綿冰更加的細緻、綿密又有著自然的香甜，而不添加化學添加物之下，綿綿冰有著最原始的清新風味，不愛甜食的人也能吃得津津有味。因為口味多達十幾種，且部分為限量販售，想吃固定的口味記得上店家的FB看看是否有供應。

巧克力綿綿冰

綿綿冰分成三種大小，200ml(兩球)、400ml(加大)、1000ml(家庭號)，其各種口味都各有支持者，但有幾種王道口味可說是歷久不衰，例如巧克力綿綿冰、紅豆牛奶綿綿冰、花生綿綿冰等等。和一般的綿綿冰不同，一個人igloo綿綿冰甜度相對沒這麼高，且食材原味較為突出，水果類綿綿冰更能吃到果粒，鳳梨、芒果、百香果都是夏天最熱銷的人氣品項，而冬季則有最誘人的草莓綿綿冰，7~9月正逢百香果產季，最對時的百香果口味，大家可千萬別錯過！酸甜滋味夏天吃上一份暑氣全消，沁涼透心讓人精神為之一振。

「一個人igloo綿綿冰」搭配時令新鮮水果不定期推出新口味，也讓人每次來都能有不同的驚喜，不過需要注意的是「食材純天然」讓冰更易融化，吃的時候千萬要把握時間，別光顧著讓相機先吃喔！

紅豆牛奶綿綿冰

除了綿綿冰之外，「一個人igloo綿綿冰」也有販售鬆餅，超大一塊圓形鬆餅居然只要$50！鬆餅烤得熱騰騰，加上店家淋醬毫不手軟，每一口都能吃到滿滿的心意，外酥內軟又香甜，還有九種口味任你挑，很難想像同一家店冰品和鬆餅居然都能製作得如此美味，其花費的心思可見一斑。

外酥內軟的鬆餅是人氣商品

現在「一個人igloo綿綿冰」有推出優惠活動，只要來店打卡就送一球綿綿冰，愛吃冰的人可以帶上三五好友一起來買。夏天吃冰可是天經地義地事情，但要吃得健康、吃得美味、吃得划算，果然還是「一個人igloo綿綿冰」最對味！

店家外觀

一個人igloo綿綿冰 | 來店打卡送乙球

店家地址：台中市西區美村路一段679號

營業時間：13:00-19:00(售完為止)

店家電話：0921 859 761

粉絲專頁： https://bit.ly/3z9Mhw5





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