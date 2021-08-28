外帶享9折！ 台中複合式茶飲「樹下No.712」 餐點美味、價格親民的泡沫紅茶店

位在豐樂公園捷運站附近的「樹下No.712茶·複合式餐飲」，因為鄰近豐樂公園、迪卡儂、好市多以及秀泰生活購物中心，成為附近民眾採買結束後，歇腳聊天、喝杯沁涼飲品的第一首選。樹下前身為加盟的泡沫紅茶店，後來才自創品牌成立「樹下No.712茶·複合式餐飲」，與常見的連鎖茶飲店相比，樹下No.712茶不管是在餐點或是飲品上都獨具一格，在價格上也是相當親民。

樹下的餐點豐富且十分多元，可以滿足不同年齡層的顧客需求，從現調飲品、新鮮果汁、特色簡餐、小火鍋、焗烤、麵食以及美味茶點樣樣具備，店家嚴格把關食材，以高品質原料為優先考量，希望帶給大家健康又美味的餐點，把樹下No.712茶打造成民眾們的「第二間廚房」！

▲蜂蜜法式芥末豬排

樹下雖是以泡沫紅茶店起家，但它的餐點卻絲毫不容小覷，像是泰式脆皮雞、三杯雞飯這兩道可是店內的招牌菜，外皮酥脆肉質軟嫩的脆皮雞，沾上特製泰式酸辣醬超開胃，而三杯雞肉質Q彈不在話下，鹹香醬汁更是配飯絕選，不僅主餐精緻可口，連一旁的配菜都經過精心搭配，若只是想來份小點解解饞，那來一盤招牌滷味絕對是上選，記得再點杯店內的招牌珍珠奶茶，充滿濃郁奶香、珍珠Q彈有嚼勁讓人吸一口就上癮。

▲三杯雞飯

▲綜合滷味

防疫期間「樹下No.712茶·複合式餐飲」也推出了外帶優惠，現在 來店自取全品項都可享9折優惠 ，讓疫情期間不方便外出用餐的饕客，在家也可以享用到樹下No.712茶如家一般溫暖美好的精緻餐點。

▲招牌珍珠奶茶

樹下No.712茶·複合式餐飲-豐樂店︱外帶優惠：來店自取9折

店家地點：台中市南屯區向心南路712號

連絡電話：04 24721589

防疫期間營業時間：10:00-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3rFr7mp





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