入口小心爆汁！ 台中超好評「麻辣鴨血臭豆腐」 湯頭香麻帶勁
說到台灣特色小吃，就不得不提臭豆腐，從水煮、清蒸到油炸，各具風味的料理方式豐富了這個小吃的形象。位於台中北屯昌平路上，鄰近台中捷運四維國小站的「灶房麻辣酸白菜鴨血臭豆腐」，老闆從酥炸臭豆腐起家，而後專精在湯類產品，經努力研製與從中吸收客人的回饋不斷做調整，致力將料理煮製到爐火純青，「麻辣」與「酸白菜」風味也因此誕生。
「灶房」的臭豆腐與鴨血每日新鮮煮製，且提供兩款精心研發的湯頭：「川麻辣香」與「東北酸白」，麻辣湯頭使用獨門配方炒製、熬煮而成，湯頭不含牛油，口味獨特且香氣十足，辣度可依個人口味做調整。臭豆腐和鴨血吸飽了湯汁，將麻與辣完美調和的溫順湯頭送入嘴裡，臭豆腐的彈潤、鴨血的滑嫩都一一在口中起舞，完美詮釋了「麻辣」湯頭的精髓：麻辣不咬舌、重口不死鹹，熱愛辣味的饕客必定要親自體會。
「東北酸白湯頭」也是店家的拿手絕活，採用自然發酵的東北酸白菜。較為清淡爽口的湯底讓人盡情細品豆腐和鴨血的原汁原味。豆腐相較於川麻辣香，更凸顯了黃豆的香氣，口感也更加彈牙，而不同於麻辣湯頭，這種微酸的清爽感老少咸宜，不愛吃辣的人必嘗試。鴨血的優劣在這樣的湯頭中更容易辨識，「灶房」的鴨血新鮮無腥臊味，和清淡湯頭也能和睦共處，每一口都是大驚喜。
灶房的套餐鍋物選擇很多，其中「鴨血鍋」、「臭豆腐鍋」、「鴨血臭豆腐鍋」、含鴨血、米血、黑輪的「小綜合鍋」都是店內的人氣餐點，湯頭可以任搭麻辣或是酸白菜口味。而鍋內除卻鴨血和臭豆腐，其他品項也頗為豐富。米血、黑輪、玉米、玉米筍、川丸子、豆皮、花枝丸、高麗菜、金針菇等美味都在其中，堪比小火鍋的份量絕對讓你吃超飽，隨鍋還附贈牛、豬、雞、羊肉品四選一以及附餐白飯、王子麵、細粉三選一，CP值超高！
「灶房」不僅在湯頭下足功夫、選料上也非常嚴謹，餐點更是不斷推陳出新，每個環節都絲毫不馬虎，是台中北屯區極受好評的美食店家。現在灶房推出了來店自取「消費滿兩百贈麻辣米血乙份」的活動，疫情期間不妨買上幾鍋美味餐回家，享受這夏日開胃、冬日暖心的「麻辣酸白菜鴨血臭豆腐」吧！
店家地址：台中市北屯區昌平路一段356-3號
店家電話：04 2243 3809
營業時間：11:00–22:00
延伸閱讀>>台中嶺東學生口袋名單！中越合併「南洋茶館」外帶自取享9折
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言