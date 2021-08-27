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入口小心爆汁！ 台中超好評「麻辣鴨血臭豆腐」 湯頭香麻帶勁

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

說到台灣特色小吃，就不得不提臭豆腐，從水煮、清蒸到油炸，各具風味的料理方式豐富了這個小吃的形象。位於台中北屯昌平路上，鄰近台中捷運四維國小站的「灶房麻辣酸白菜鴨血臭豆腐」，老闆從酥炸臭豆腐起家，而後專精在湯類產品，經努力研製與從中吸收客人的回饋不斷做調整，致力將料理煮製到爐火純青，「麻辣」與「酸白菜」風味也因此誕生。

「灶房」的臭豆腐與鴨血每日新鮮煮製，且提供兩款精心研發的湯頭：「川麻辣香」與「東北酸白」，麻辣湯頭使用獨門配方炒製、熬煮而成，湯頭不含牛油，口味獨特且香氣十足，辣度可依個人口味做調整。臭豆腐和鴨血吸飽了湯汁，將麻與辣完美調和的溫順湯頭送入嘴裡，臭豆腐的彈潤、鴨血的滑嫩都一一在口中起舞，完美詮釋了「麻辣」湯頭的精髓：麻辣不咬舌、重口不死鹹，熱愛辣味的饕客必定要親自體會。

川麻辣香鴨血臭豆腐鍋
川麻辣香鴨血臭豆腐鍋

臭豆腐吃起來扎實又飽滿，厚度也是毫不含糊
臭豆腐吃起來扎實又飽滿，厚度也是毫不含糊

香嫩的鴨血入口時小心會爆汁！
香嫩的鴨血入口時小心會爆汁！

「東北酸白湯頭」也是店家的拿手絕活，採用自然發酵的東北酸白菜。較為清淡爽口的湯底讓人盡情細品豆腐和鴨血的原汁原味。豆腐相較於川麻辣香，更凸顯了黃豆的香氣，口感也更加彈牙，而不同於麻辣湯頭，這種微酸的清爽感老少咸宜，不愛吃辣的人必嘗試。鴨血的優劣在這樣的湯頭中更容易辨識，「灶房」的鴨血新鮮無腥臊味，和清淡湯頭也能和睦共處，每一口都是大驚喜。

東北酸白鴨血臭豆腐鍋
東北酸白鴨血臭豆腐鍋

東北酸白湯頭清爽帶點微酸，滿推薦不敢吃辣的朋友嘗試。
東北酸白湯頭清爽帶點微酸，滿推薦不敢吃辣的朋友嘗試。

灶房的套餐鍋物選擇很多，其中「鴨血鍋」、「臭豆腐鍋」、「鴨血臭豆腐鍋」、含鴨血、米血、黑輪的「小綜合鍋」都是店內的人氣餐點，湯頭可以任搭麻辣或是酸白菜口味。而鍋內除卻鴨血和臭豆腐，其他品項也頗為豐富。米血、黑輪、玉米、玉米筍、川丸子、豆皮、花枝丸、高麗菜、金針菇等美味都在其中，堪比小火鍋的份量絕對讓你吃超飽，隨鍋還附贈牛、豬、雞、羊肉品四選一以及附餐白飯、王子麵、細粉三選一，CP值超高！

「重慶酸辣粉」口感微酸、微辣、且尾韻微麻，覺得味道不夠還能加辣，是店內人氣單點品項。
「重慶酸辣粉」口感微酸、微辣、且尾韻微麻，覺得味道不夠還能加辣，是店內人氣單點品項。

「灶房」不僅在湯頭下足功夫、選料上也非常嚴謹，餐點更是不斷推陳出新，每個環節都絲毫不馬虎，是台中北屯區極受好評的美食店家。現在灶房推出了來店自取「消費滿兩百贈麻辣米血乙份」的活動，疫情期間不妨買上幾鍋美味餐回家，享受這夏日開胃、冬日暖心的「麻辣酸白菜鴨血臭豆腐」吧！

灶房麻辣酸白菜鴨血臭豆腐 | 消費滿兩百贈麻辣米血乙份

店家地址：台中市北屯區昌平路一段356-3號

店家電話：04 2243 3809

營業時間：11:00–22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3xhS7d3


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