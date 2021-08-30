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食補界明星商品！ 台中「龍井蛇湯」必嚐嚐 讓你滋補強身皮膚水噹噹

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台灣氣候潮濕悶熱，許多人蒙受皮膚問題之苦，勤跑診所勞心勞力，或許「食補」會是另一種選擇。傳承多年的文化精髓，「龍井蛇湯」將之發揚光大，用全新的文青式清新樣貌與顧客見面，質感系蛇湯蔚為風潮，成為養顏美容、食補強身的好選擇。

位於台中龍井區遊園南路的「龍井蛇湯」打破一般人對於蛇湯的刻板印象，不但店內裝潢走白淨清新的文青風，包裝更是充滿質感。龍井蛇湯老闆認為人們對蛇湯有迷思，希望能藉由自己推廣、振興蛇湯的產業，也讓更多人能嚐到這營養又美味的好滋味。店內蛇湯分為薑絲、藥膳兩種口味，薑絲湯頭偏清爽，有著雞肉湯、蛤仔湯的清甜；藥膳則加入了何首烏等藥材，偏濃郁的燉湯風格，冬日暖胃、夏日解暑都是一絕！

薑絲蛇湯
薑絲蛇湯

藥膳蛇湯
藥膳蛇湯

店內還有販售類似滴雞精的「濃縮全蛇湯」與能直接食用的「蛇粉」，養顏美容之餘，也能滋補強身，與市面上的雞精蜆精類似，還猶有過之。若是對蛇湯、蛇粉有所畏懼，還有添加了蛇湯氨基酸的「珍珠粉膠原蛋白凍」，果凍的口感加上小包裝設計，既方便攜帶又香甜好吃，是健康食品界的新星。

珍珠粉膠原蛋白凍
珍珠粉膠原蛋白凍

喝蛇湯能調節生理機能，對於異味性皮膚炎、牛皮癬、青春痘、皮膚癢有正面的幫助，是食補界的明星商品。人們往往因為對蛇類的恐懼而對蛇湯產品接受度不高，但「龍井蛇湯」藉由網美、文青風格的裝潢，精緻有特色的包裝與鮮美好喝的蛇湯，三位一體的告訴消費者：「蛇湯不只好喝、送禮有面子，還能當日常保健品」。

蛇粉
蛇粉

蛇湯的美味、蛇湯對身體的好處說多了，比不過親自來喝上一碗。即日起來「龍井蛇湯」，蛇湯買四送一，趕快揪親朋好友一起享受這特殊而非凡的美味吧！

龍井蛇湯|蛇湯買四送一

店家地址：台中市龍井區遊園南路278號

店家電話：04-26317789； 0985 003 397

營業時間：10:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3jfVaxt


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