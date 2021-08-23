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台灣的人間淨土！南投仁愛「武界部落」一線天秘境季節限定

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作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-04-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 武界部落、武界引水道、一線天。 武界部落位於南投縣信義鄉與仁愛鄉的交界，早期武界隧道未開通前⛔️，從山下到部落需至少2.5小時，近年來開通後只需45分鐘的車程，可說是台灣少數還沒開發的秘境！㊙️

武界部落 | 1 小時

此地昔日是泰雅族與布農族為爭奪獵域，經常發生交戰，最後兩族經協調，決定獵域範圍，其界線正位在武界現址而得名。 現今稱為法治村，全村約200餘戶人口數1000人，是布農族卓社群的原住民社區之一，多以務農為主，是個民風純樸的美麗部落。 9️⃣2️⃣1️⃣大地震曾讓武界部落與外界的交通連結中斷，與世隔離多年，當地政府積極恢復交通路段及振興原住民地方產業，在這沒有過度開發，曾被遺忘的武界部落，反而保留原始風貌及美麗的世外桃源，宛如台灣的人間淨土！㊙️

武界引水道 | 20 分鐘

號稱花了90億元所興建的新武界引水道的一部分-水管橋，日月潭的水就是靠它供給，引水道最主要的功能就是確保日月潭水源穩定，提高日月潭發電系統利用率及運轉可靠性。 該工程總經費為新台幣90億元，其中新武界引水隧道與栗栖溪引水隧道總長約16.5公里，是台灣最長的引水隧道。 要參加此一線天行程，建議搭乘當地布農族居民的四輪傳動車，避免愛車因底盤耗損刮傷得花一筆維修費用，來回一人💰300。 沒帶到朔溪鞋也沒有關係，打赤腳踩溪水和大自然融為一體。😃

一線天 | 1 小時

武界一線天位在武巴公路上，武巴公路並不是一條真正的公路，而是濁水溪武界到巴庫拉斯的河床，由於積淤沙石河道變小，大片的沙地礫石平地，成為單車、越野機車、吉普車族騁馳的天堂，車友們取其二地地名的縮寫稱為「武巴公路」，甚至冠以「58公路」，讓人誤以為這是一般的公路。 枯水期限定的一線天，絕對是到訪武界必訪景點，一定要是枯水期才能入內喔！🏴‍☠️ 停車場入口處是一個小市集，香腸攤老闆娘很熱情的借我布農族女性的服飾，來到一線天記得品嚐當地手工馬告香腸哦！

武界壩 | 1 小時

過思源吊橋和好漢坡，再走一段陡坡來到壩頂上方安寧宮，映入眼前的就是武界壩，具有近百年歷史的武界壩因地理構造而呈現自然的淡綠色，擁有「台版牛奶湖」之稱。這裡是一座攔河堰，主要功能在攔截濁水溪主流及萬大溪的溪水，透過引水道將水送至日月潭蓄存，是相當重要的水庫。

瑪雅.李石藝工作坊.風味餐 | 1 小時

在武界用餐最好先事先預約，餐廳業者方便備餐，因為時間無法掌握，google找了評價不錯的餐廳，詢問店家願意臨時為我們安排餐食，但需要等待一下，為了美食等一下算什麼呢！原住民無菜單風味餐5菜一湯，道道餐點美味好吃又創意，老闆娘好客又熱情，離開時還偷偷塞一顆馬告茶葉蛋給我。🥚

寶湖宮天地堂地母廟 | 1 小時

埔里地母廟是道教朝聖勝地之一，獨特的地理位置，風景相當優美，居高臨下俯瞰埔里鎮。 埔里特產美人腿-筊白筍，正直挺挺的站在田野間，筊白筍對生產環境要求較為嚴苛，必須要有好的水質外，對於日照的要求也非常的高，埔里剛好就符合這個條件，也因此讓埔里成為筊白筍最大的產地，一年產值就高達10億呢！

蘇媽媽湯圓 | 1 小時

蘇媽媽湯圓是埔里著名的排隊名店，也是不少在地人推薦的埔里小吃，不論是鹹的甜的湯圓都很多人推薦，由於中午吃太飽打算外帶湯圓，等待外帶食物準備之餘走進去建築物發現別有洞天，有天丼和ㄧ池鯉魚池，鯉魚肥嫩肥嫩，靠過去還以為要餵食牠們🐟嘴巴長的開開，超可愛💋。

延伸閱讀：🌈南投仁愛｜雲的故鄉武界部落｜🌈

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