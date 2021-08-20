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老饕最愛！ 彰化埔心「三蜜水果」高甜度 迎客入園觀賞品鮮味

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲金蜜芒果彩繪牆。 　圖：埔心鄉農會／提供
▲金蜜芒果彩繪牆。 　圖：埔心鄉農會／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】

台灣以農立國，彰化亦是農業大縣之一，各式各樣的農特產吸引老饕的味蕾，滿足五臟廟的需求，談到水果就以甜為方向目標選購的準則。在彰化埔心三蜜水果既金蜜芒果、蜜紅葡萄及寶島蜜拔等甜度都在20幾度以上，不但是埔心鄉的驕傲也是老饕的最愛。

埔心鄉農會輔導農民改善品質，讓這三蜜水果供不應求愛不釋手，改善農民辛苦的生活，造就地方特色產品美譽。農會不但推出三蜜珍寶水果外，天然水果加工保存後不失原味，果乾亦成為最佳零嘴美食，也開放上班期間讓旅客可入園觀賞園區，探訪早期傳統穀倉—車輪畚，由書法家揮毫題字顯現古韻雅典，以及黃澄澄的金蜜芒果彩繪牆呈現主力產品特色，還能穿梭葡萄隧道感受濃濃的葡萄香氣撲鼻，與葡萄垂藤拍個網紅照，留下美麗的倩影，並在隧道內葡萄樹藤下享用美食，意境超然體驗百分百不同的餐飲享受（需詢問電洽預約）。

▲旅客在隧道內葡萄樹藤下享用美食，感受獨特的用餐氛圍。 　圖：埔心鄉農會／提供 (疫情警戒前拍攝)
▲旅客在隧道內葡萄樹藤下享用美食，感受獨特的用餐氛圍。 　圖：埔心鄉農會／提供 (疫情警戒前拍攝)

此外，園區內一眼望去建於西元1981年長條紅磚建築，是當時糧食局穀倉，目前是三蜜產品加工生產區，亦是學生戶外教學互動區，坐在生態池旁聽著蟲鳴鳥叫，放鬆心境沉醉在無壓力的境界，品嚐新鮮美食果類亦是享受人生的秘境。農會未來也將紅磚建築規劃成為一處複合餐飲及綜合商場，展現在地的產業及文化特色，吸引更多的遊客來體驗這新興亮點的休閒旅遊勝地。

▲建於西元1981年糧食局穀倉紅磚建築，即將轉型為餐飲及複合商場。 　圖：埔心鄉農會／提供
▲建於西元1981年糧食局穀倉紅磚建築，即將轉型為餐飲及複合商場。 　圖：埔心鄉農會／提供

彰化埔心／三蜜水果特色介紹

金蜜芒果：具有金黃色的外表，水分飽滿，果肉粉嫩，口感紮實，纖維豐富保有土芒果般的風味，蜂蜜般的香氣，所以取名為「金蜜芒果」，其甜度高達21度以上，最高可至29度，而且甜而不膩是目前市面上甜度最高的芒果。

▲民眾可至農會果園觀賞自然熟成的芒果。 　圖：埔心鄉農會／提供
▲民眾可至農會果園觀賞自然熟成的芒果。 　圖：埔心鄉農會／提供

蜜紅葡萄：蜜紅葡萄果粒大果色鮮紅，果實皮薄水分及甜度高，獨特清甜麝 香味，由於栽種、保存運送不易致產量不高，一推出就被搶購一空，建議預約採購，蜜紅葡萄產期約為6至7月及12到翌年1月。

▲蜜紅葡萄果粒大果色鮮紅。 　圖：埔心鄉農會／提供
▲蜜紅葡萄果粒大果色鮮紅。 　圖：埔心鄉農會／提供

寶島蜜拔：「寶島蜜拔」是泰國拔的突變種，其株桿特別柔軟，果實7、8分熟 時果皮外觀綠中帶淺黃，口感清脆甘甜；果實達9至10分熟時，果皮外表呈金黃色，充滿濃郁的果香，而且甜度更遠超過一般品種，甜度高達16度以上。果實成熟香甜入口即化，深受年長者喜愛。

相關訊息可洽，彰化縣埔心鄉農會：

地址：彰化縣埔心鄉義民村忠義北路100號

網址：http://pushinfa.linker.tw

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水果 秘境

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