超邪惡銅板美食！台中沙鹿「Boom炸蛋蔥油餅」半熟蛋一咬就爆漿

位在沙鹿火車站附近「Boom炸蛋蔥油餅」沙鹿店，是來自花蓮在地有名的排隊美食，店家嚴格把關原物料來源，且每日更換油品，對於餐點品質非常講究，每日現點現做的餅皮，以手工桿皮後放進鍋內，再用極高油溫下去油炸，將餅皮炸至金黃色外貌後立刻放入新鮮雞蛋，利用高溫讓爆漿半熟蛋與金黃餅皮完美結合在一起，別於傳統蔥油餅，口感更獨特且香氣逼人。

「Boom炸蛋蔥油餅」的價格十分親民， 一份35元、三份只要100元 ，銅板價美食可以說小資族下午茶首選！「Boom炸蛋蔥油餅」的口味共分成四種，分別是起司、熱狗、泡菜、火腿四種熱門口味，若想擁有大大的滿足感可以直接點一套全餐，便能一次擁有三種配料，在金黃酥脆的餅皮裡加入酸辣開胃的泡菜、香滑濃郁的起司、鹹香夠味的火腿，又或是彈牙帶有咬勁的熱狗都是絕佳選擇！

特別要提到的是「Boom炸蛋蔥油餅」的餅皮為店家自己研發，不僅Q彈帶點咬勁，經過咀嚼後還能品嚐到麵粉的香氣與甜味，而且因為使用極高油溫下去油炸，起鍋後也會仔細地瀝油，所以拿在手上沒有擾人油膩感，可說是顛覆了民眾對於蔥油餅的刻板印象。

酥脆餅皮裡夾滿了豐富配料，再搭配炸蛋蔥油餅的主角「爆漿半熟蛋」，咬下一口金黃色的邪惡蛋液從厚實餅皮內流出，口感層次豐富且飽足感十足，迷人滋味讓人無法忘懷！另外也提醒不敢吃半熟蛋的朋友，可以事先告知店家要全熟蛋唷。還在煩惱明天下午茶的你，不來沙鹿Boom炸蛋蔥油餅點份蔥油餅全餐嗎？

Boom炸蛋蔥油餅沙鹿店

店家地點：台中市沙鹿區成功東街26號

連絡電話：0984 020312

營業時間：15:00-23:00





延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」