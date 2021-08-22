台中好吃蛋糕推薦！ 充滿老宅魅力&悠閒懷舊氛圍 「哩嘎哇」甜點咖啡館

哩嘎哇是台中去年才開幕的老宅甜點咖啡館，位置在精武火車站不遠處的自強街小巷內，非～常地隱密，如果沒事先在網路看到哩嘎哇資訊，根本沒想過附近竟然有咖啡廳，還是充滿魅力的老宅咖啡館！而且實際到訪哩嘎哇發現，它們家不止有著悠閒慢活的懷舊氛圍，咖啡蛋糕的表現也很好耶～

老屋外觀保留著紅磚牆面，搭配木門與木質窗框，加上綠意植栽的妝點，有著日式文青的老宅風味～

一走進哩嘎哇就看到讓人懷念的洗石子地板，座位之間保有適當距離，加上挑高空間非常舒適放鬆～（註：這篇是在疫情升級前去的，現在雖然開放內用，但一組最多2人、一次最高容納9人，所以到訪座位需要看店家實際安排。）

喜歡拍照的很適合坐和室座位區，採光明亮，怎麼拍都好看~

坐吧檯區座位也不賴，可以近距離看老闆泡咖啡、品茗咖啡香~

我跟Eliza兩個老人家本來想坐和室的，但考量到坐久了可能會腳麻，免開口對視一眼就默契的改飄到這邊，果然朋友還是老的心意相通。

哩嘎哇的飲品菜單如下，沒有一成服務費。不過我是在5月疫情升級前去的，若有任何調整請以現場為主~

每日蛋糕要現場看有什麼口味，也有5、6、7、8吋的蛋糕可以事先預訂外帶。（外帶蛋糕的菜單點這邊看）

青檸莓果生乳酪，一份90元。蛋糕入口柔滑，飄散著檸檬清香，細品時有著濃郁乳香，佐以微酸的莓果與檸檬，香甜好吃。

紅玉紅茶千層蛋糕，一份120元。層層蛋糕輕柔交疊、微帶溼潤，吃得出紅玉紅茶的香氣，幾雷嘛抹賣呷~

拿鐵咖啡，一杯120元。咖啡香氣濃醇不苦澀，有順口~

小山園抹茶拿鐵，一杯130元。這杯是Eliza的，沒喝到就放圖供參囉~

檸香莓果氣泡飲，一杯100元。這杯上桌後要攪拌一下，就…有著莓果酸甜的氣泡水，夏天喝冰冰涼涼的很消暑。

我蠻喜歡哩嘎哇的環境氛圍，尤其我們平日到訪客人不多金速西，而且咖啡蛋糕也有一定品質，會讓人想再訪喔！之前平日不限時很適合和朋友續攤，或是自在的看本好書。但目前受疫情影響，內用有人數限制，也增加90分鐘的限時規定，還有不定時公休，要去記得先看一下官方FB粉絲頁的公告。

對了！哩嘎哇附近不好停車，可以先停在南京東路走路過來。還有平日去的時候只有老闆一人，人多時要稍等一下嘿～

【消費資訊】

▸ 消費時間：2021年5月

哩嘎哇 LIGAWA dessert

電話：04-2360-6097

地址：台中市東區自強街6巷28號

營業時間：中午12:00-19:00

公休日：週二～週三與不定期 FB 公告

哩嘎哇 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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