台中最美老宅義大利麵！村口微光「芒果義大利麵」夏季才吃得到

台中義大利麵推薦！！逢甲超人氣老宅義大利麵～村口微光去年熱賣的芒果義大利麵強勢回歸!辣炒義大利麵搭配辣蝦雞腿排還有一大盤香甜芒果，爽甜帶辣整個滋味多元又清爽，夏天必吃好開胃，芒果控千萬不要錯過。二級防疫期間可內用並提供外帶85折優惠！

村口微光逢甲店在哪裡？

村口微光位在逢甲商圈大創百貨旁邊台G店和MR中間的巷弄裡頭。開車的朋友可以把車子停在巷口對面的公有停車場，交通非常便利。

走進巷子裡走到底左手邊，就能看到村口微光。

村口微光逢甲店環境

我們好喜歡村口微光的裝潢，30年老宅改建而成，保留了許多老宅的裝潢，充滿懷舊的氣氛，從大門口就很好拍。

我們在疫情還沒升溫的5月初去用餐，入內有量體溫、噴酒精，現在7月底防疫降為二級，可內用但是店家更嚴謹落實防疫規定，用餐也會比較安心。

老宅原有的復古家具加上花草裝飾，整個華麗復古又有文青風，每個角落都很好拍，是逢甲IG打卡熱門景點。

一樓以白色為主調，二樓則是充滿復古元素，有很多老傢俱。來到這裡一定要到處拍照，隨便拍都是網美照。

這面牆上頭的卡式錄音帶充滿懷舊風，很多5、6年級的朋友看到都覺得很親切，頓時浮現好多年輕時的回憶。

村口微光菜單

村口微光餐點以義大利麵、燉飯為主，免服務費每人低消99元，原本無提供打包及外帶，現在防疫期間鼓勵外帶，特別推出外帶85折優惠。

夏日季節限定芒果義大利麵以及芒果氣泡飲都在夏季菜單中，芒果控千萬不要錯過。我有拍下每一頁菜單，請詳：<村口微光菜單>

選好餐點，在這張點餐單勾選，然後到櫃檯買單即可。免服務費，未客滿不限時，一樓及二樓都有茶水、餐具、調味醬料。

村口微光推薦餐點

餐點都是現點現做，人多的時候需要耐心等候，等候的時間正好可以欣賞他們家的老宅環境拍拍照。很快的餐點通通上桌，先來張大合照，再一一分享給大家。

芒果鮮蝦辣炒義大利麵 附紅茶 359元（每日限量供應）

辣蝦選用新鮮白蝦，非常貼心已經事先去殼，可以吃得很優雅。蝦肉結實Q彈，鮮甜又帶點微辣胡椒香，小辣程度吃起來更開胃。

一盤有超多芒果肉大加分！！村口微光選用金煌芒果入菜，口感Q味道香甜，這時候的金煌芒果最好吃了。

清炒義大利麵口感Q彈，帶點微辣與蒜香，相當清爽好吃。喜歡芒果的朋友，可以與芒果一起吃，增添芒果甜味有更多層次感。芒果義大利麵很特別，沒吃過的朋友很推薦試試。

附餐紅茶

點主餐都有附小杯紅茶，喝起來滋味不會太甜蠻順口的。

芒果雞腿排辣炒義大利麵 附紅茶339元（每日限量供應）

去骨雞腿排先煎過逼出油脂香氣，口感軟嫩又帶點咬勁。擺盤特意把雞腿切面與芒果交疊，原本雞腿肉味道就甜，再加上芒果果香與甜味加持，鹹鹹甜甜吃起來更加分！

一盤的芒果份量很多，目測應該有到一顆芒果吧?當季的金煌芒果果肉又Q又甜，多了雞腿肉汁吃起來跟單吃芒果不同，多了一些鹹甜風味很特別，意外的好吃。

從以前我們就喜歡村口微光的義大利麵，清炒最能吃出廚師功力。口感Q彈帶有些微咬勁，入口後微微辣度與蒜香，再加上芒果的香甜滋味，感覺特別清爽夏天吃最適合了。

升級D套餐+99元

D套餐內容有湯品+沙拉或甜點+紅茶或奶茶或鮮奶茶。

湯品是玉米濃湯，味道香濃好喝，我們每次都會升級加點。

湯品是玉米濃湯，味道香濃好喝，我們每次都會升級加點。

甜點是店家自己手做鮮奶酪，綿滑的口感與濃濃奶香，加上楓糖漿整個超好吃!我們也是每次來必點。

夏季芒果氣泡飲 109元

漸層的色澤視覺上很加分，除了底層的芒果醬汁外，上頭還有好多新鮮現切的芒果丁，香Q的芒果肉超好吃。

把芒果氣泡飲攪拌後，整杯金黃色澤好清涼，喝起來很清爽又吃的到新鮮現切的芒果果肉，愛吃芒果的朋友好喜歡，喝完直誇好好喝。

青醬海鮮燉飯 附紅茶 249元

蛤蜊個頭不小，肉質飽滿有鮮甜海味，愛吃蛤蜊的朋友很推薦點他們另一道招牌巨蛤蛤蜊花義大利麵，保證吃得很過癮。請詳<巨蛤蛤蜊花義大利麵食記>

這道海鮮燉飯除了大蛤蜊之外，還有白蝦。蝦子一樣有去殼，可以吃得很優雅，Q脆的蝦肉帶有甜味相當好吃。

吃蝦子別忘了蝦頭還有好多蝦膏，充滿海味，好鮮甜喔～

燉飯收汁收得不錯相當入味，青醬是主廚自己做的，吃的到滿滿的九層塔與松子香氣，沒有米心但是吃起來蠻Q的越咬越香。村口微光的義大利麵是招牌，燉飯也很有水準。

村口微光逢甲店整體心得

將30多年老宅賦予新靈魂的村口微光，是非常有特色的逢甲老宅義大利麵，光是裝潢就美到讓人一再回訪。餐點好吃有水準，Google評論超過1200則平均4.3星很不錯，防疫期間外帶85折優惠，夏季回歸的芒果義大利麵更是清爽香甜不膩口，芒果控一定要試試！

村口微光

粉絲團：https://www.facebook.com/Letvillagebelight/

最新菜單：https://sunnylife.tw/villagelight-menu/

村口微光逢甲店

地址:台中市西屯區逢甲路72巷11號（地圖）

電話：04 2452 1688

營業時間：11:00~14:00 17:00~21:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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