越到中秋越買不到！ 台中一福堂名產伴手禮 超人氣現烤「菠蘿蛋黃酥」預購中

台中伴手禮推薦!台中唯一現烤菠蘿蛋黃酥~一福堂百年餅店除了到店外帶，也有全省宅配，超過30種以上伴手禮盒包裝漂亮好看又好吃。中秋節狂賣到缺貨的蛋黃酥，現在防疫期間宅在家也能吃到，追劇下午茶的好選擇!今年菠蘿蛋黃酥和全家合作、黃金Q餅和7-11合作，都可以就近在超商訂購不過數量有限，中秋節預購開跑，早鳥優惠很超值，趕快預購最妥當。<早鳥優惠網址>

一福堂門市

一福堂門市很多家，我們最常去的就是台中灣大道上的港一店門市，位在台灣大道靠近何厝街口，門口大大的福字是IG熱門打卡點。

一福堂的伴手禮種類非常多，最熱門的就是太陽餅、檸檬餅、蛋黃酥。其他各種口味的月餅、芋頭酥、栗子燒、鳳梨酥、肉乾、牛軋糖、手工餅乾…等等各種伴手禮，算一算超過30種，是台中糕餅業界伴手禮種類最多的，而且通通都是自家生產不是代銷，有品質又有口碑的台中老字號百年糕餅名店，要買伴手禮到這裡挑選就對了。

一福堂是台中知名的百年名店，很多媒體都報導過，珍奶太陽餅和菠蘿蛋黃酥登上美食雜誌，他們家檸檬餅更被日本媒體報導是第一個風靡全台的洋菓子。很多人要買代表台中的伴手禮都選一福堂。現在網路購物很方便，無法到店內挑選，直接到<一福堂官網>選購。

目前防疫期間門市無法試吃，跟大家分享疫情前我們到店外帶時，有拍到新鮮出爐的照片。菠蘿蛋黃酥香氣逼人，聞起來就好像門口那大大的福字一樣，讓人有幸福的感覺。

一福堂宅配

新冠肺炎防疫期間，除了到店外帶之外也可選擇網路宅配非常方便，包裝就跟在店裡購買一樣。我們挑了菠蘿蛋黃酥、黃金Q餅和最新的肉鬆Q餅，開箱給大家看～

一福堂伴手禮推薦

菠蘿蛋黃酥 8入 380元

一福堂的人氣伴手禮很多，最招牌的就是菠蘿蛋黃酥，單個包裝不怕碰撞及受潮，要吃的時候再開封，每一個都是新鮮美味。今年一福堂菠蘿蛋黃酥在全家超商也買的到，中秋節預購動作要快喔~

菠蘿蛋黃酥純手工製作新鮮現烤，比一般傳統蛋黃酥還多了一層菠蘿外皮，口感更多層次味道更香更好吃。

切開來看，馬上被超大顆鹹蛋黃吸引目光，他們家的蛋黃不是冷凍而是新鮮製作的紅土蛋黃，沙沙的口感沒有腥味特別好吃。菠蘿外皮不會太厚酥酥鬆鬆的味道很香，軟綿紅豆沙加上大顆蛋黃用料很實在。整個味道不甜膩有著多層次的風味非常耐吃，一顆吃完還想再吃，宅在家追劇配茶吃這個甜點下午茶剛剛好。

除了常溫吃之外，我試過微烤加熱跟冰冷藏等多種吃法都不錯。放到烤箱稍微加熱後再吃，鹹蛋黃烤過之後沙沙的口感更紮實味道更香，就像出爐的美味一級棒！天氣熱也可以冰過再吃，蛋黃口感比較Q，紅豆沙味道更甜，又有不同風味喔。

新口味 肉鬆Q餅 8入380元

手工製作的肉鬆Q餅，每一顆身形都略有不同，樸實的模樣一吃卻讓人驚豔。

切開來看，內餡是台灣本地豬肉製作的肉鬆，肉鬆好飽滿很紮實，看比例大約半顆Q餅的份量，用料真的不手軟啊。

鹹鹹的肉鬆加上QQ的麻糬，還有甜甜的外皮，整個鹹中帶甜，甜中帶鹹，又綿又Q越咬越香!追劇的時候，一顆接一顆真的會停不下來，超好吃！

黃金Q餅 8入380元

撕開黃金Q餅的金黃色包裝，裡頭是整顆金黃色的Q餅，看起來蠻討喜的。年節送禮很多人愛送這個黃金Q餅，象徵送黃金有好兆頭，送禮有面子。自己吃也覺得黃金入袋，心情不自覺好起來耶~哈哈。

黃金Q餅外層是起司餅皮，中間有QQ的麻糬，旁邊黃色的是切達乳酪鬆酥，整顆多層次。

香濃的起司風味與QQ的麻糬口感，一口咬下有多重享受，味道濃郁卻不會甜膩，鹹甜的滋味好好吃喔，不愛吃甜食的朋友，很推薦試試這一款黃金Q餅。今年黃金Q餅和7-11合作，在小七也買的到超棒的！

一福堂整體心得

一福堂不愧是百年老店，糕餅口味不斷推陳出新，天然食材純手工製作吃的到紮實的用料，不會過油也不甜膩非常耐吃，今天三款都好好吃喔~防疫期間減少外出，可以選擇網路宅配，在家就能輕鬆享受一福堂的美味糕點。

一福堂早鳥優惠

中秋節預購開跑，7/15-8/15預購菠蘿蛋黃酥，並且在9/6前取貨或宅配完畢，即可享早鳥優惠價8入349元(原價380元)、12入519元(原價570元)，預購滿2000免運。每年中秋節狂賣到缺貨的菠蘿蛋黃酥，越到中秋越買不到，趕快預購起來<早鳥優惠網址>～～

一福堂資訊

官網：https://iffood.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/iffood.tw/

港一店

地址: 台中市西屯區台灣大道二段806號(近何厝街)

電話: 04 2322 8281

營業時間: 平日 9:00~22:00、假日9:00~22:30

港二店

地址：台中市台灣大道三段350號

電話：04-24513015

高美濕地店

地址：台中市清水區美提街168號

電話：04-26111858

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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