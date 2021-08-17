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夜貓族新選擇！IG夯爆韓式「吐司男」加開宵夜場　逢甲商圈美食必吃

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

從台中起家的「吐司男」，以藍白色的文青風格與厚煎土司料理紅遍IG，將表面煎得酥香的吐司，再夾進鹹香的餡料，迷人的滋味讓人難以忘懷！而位在逢甲商圈的「吐司男逢甲店」，一直都受到附近居民與學生族群的愛戴，為了要滿足饕客們的需求，「吐司男逢甲店」決定延長營業時間，將原本只有早午餐時段新增了宵夜場，讓夜貓族深夜也能享用到軟嫩可口的韓式吐司。

「吐司男」餐點主要分為特製吐司、漢堡、蛋餅、炸物點心及飲料，而其中的招牌當然非獨家秘製的「布里歐麵包」莫屬，外型長得可愛又特別，這可是當初吐司男派人至日本進修研習，再經過改良後以全新面貌重現於台灣。布里歐麵包使用日本麵粉與獨家發酵秘方製成，鹹中還帶點奶香甜味的口感，外皮酥脆內裡鬆軟綿密，再夾入精心挑選過的多樣食材，看似簡單的厚切吐司卻絲毫不平凡！

喜愛牛肉的饕客千萬別錯過吐司男的安格斯厚牛，除了超厚實的肉排外還加了酸瓜片、番茄片和麥可醬，最上面鋪滿帶點微辣感的秘製莎莎醬，一口咬下肉汁在嘴裡大噴發，搭配酸甜醬汁絲毫不膩口，另外一款龍捲雞腿排也毫不遜色，以鮮嫩的板燒雞腿搭配軟嫩歐姆蛋，再加上切達起司與店家特製的莎莎醬，讓人吃一口就上癮！

▲安格斯厚牛
▲安格斯厚牛

▲龍捲雞腿排
▲龍捲雞腿排

雖說「吐司男」以特製吐司為招牌，在飲品方面也是十分用心，不像一般早午餐店只有少數幾種能選擇，吐司男的飲品種類豐富又多元，像是惡魔波霸生乳、可可生乳、鮮榨冰萃檸檬、鮮榨檸檬紅茶都值得推薦，下次記得來上一杯！

▲惡魔波霸生乳
▲惡魔波霸生乳

▲可可生乳
▲可可生乳

吐司男逢甲店

店家地點：台中市西屯區福星路230號

連絡電話：0424520888

營業時間：07:00-14:30/23:30-04:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3BmkMk7


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吐司 早午餐 麵包

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