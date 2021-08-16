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學生口袋名單！ 台中嶺東「南洋茶館」中越合併超多元，外帶自取享9折

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中嶺東科技大學附近，主打越式創意料理的「南洋茶館，將傳統的越式料理加上自身的創意，打造出獨一無二又符合台灣人飲食喜好的味道，以平價、美味、大份量著名，深受附近民眾及學生族群的愛戴。

「南洋茶館」販售著中越式餐點、炸物、飲品，其中老闆所特製的炒飯料理讓大家吃過一次就難以忘懷，以多元的複合式料理滿足了老饕的味蕾，餐點平價且大份量，連飲品都比一般複合式餐飲店的還要大杯，CP值真的非常高！

▲牛肉炒飯
▲牛肉炒飯

來到「南洋茶館」絕對要點店內人氣排行第一的牛肉河粉，湯頭以牛肉及各式香料經過長時間的燉煮而成，清爽甘甜的湯頭配上口感Q彈滑溜的河粉，佐以青蔥、九層塔、檸檬等新鮮香料，暖胃但不膩口，炎熱的盛夏十分適合來一碗清爽又美味的河粉，而且店家給的份量毫不手軟，學生族群滿腹就靠它！

▲老闆不計成本提供大份量的牛肉河粉，就為了讓學生族群不需加價也能吃很飽。
▲老闆不計成本提供大份量的牛肉河粉，就為了讓學生族群不需加價也能吃很飽。

▲雞排丼飯
▲雞排丼飯

而學生最愛的大份量料理則以牛肉炒飯、豬肉炒泡麵、蝦醬海鮮鍋、雞排丼飯等品項擠上熱銷排行榜，兼具大份量與美味兩點贏得學生族群們的歡心，若想要來點下午茶則可來份美式脆薯或是單點一份起司豬排，也是個絕佳的熱門選項！

▲蝦醬海鮮鍋
▲蝦醬海鮮鍋

▲豬肉炒泡麵
▲豬肉炒泡麵

防疫期間「南洋茶館」也推出了外帶優惠，現在外帶自取皆享9折，另外還有小火鍋一律99元的超殺優惠，只能說老闆也太佛心！口渴了也別忘了外帶一杯完全不加水，且只要35元的重量級西瓜汁，絕對是這盛夏裡的消暑聖品。另外，建議大家可以先打電話預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。

▲美式脆薯
▲美式脆薯

▲起司豬排
▲起司豬排

南洋茶館︱外帶自取9折/火鍋一律99元/西瓜汁重量杯35元

店家地址：台中市南屯區嶺東路40號

營業時間：11:00-21:00

連絡電話：04 23828678

粉絲專頁：https://bit.ly/3k8RIXw


延伸閱讀>>【懶人包】台中各區美食外帶優惠資訊

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茶館 火鍋 炒飯

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