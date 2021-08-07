偷喝酒的雞、白雪魚公主！ 高CP值中式美食「似蒔創意料理」 鄰近台中國美館

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中國美館附近人文薈萃，藝術氣息的薰陶讓四周的店家也充滿雅趣， 「似蒔創意料理」 即是一間相當具有特色的中式餐廳，不但餐廳風格雍容爾雅，餐點本身亦是精緻美味，兼具中式料理的大氣、精巧與耗時費工的特色，在來店顧客間留下深刻的印象，是國美館附近首屈一指的優質餐館。

「似蒔創意料理」便當餐盒也承襲了店家一貫的創意特色，從做法到名稱通通讓人眼睛一亮。這裡的雞肉們十分忙碌，偷喝花雕的雞、喝紅酒的雞、蔥明的雞、38度醉雞，有關雞肉的各種料理方式都能在這裡找到，紅酒和花雕雞入味又下飯；蔥油雞與醉雞則清爽又甘甜，雞肉肉質鮮嫩又帶有嚼頭，優質雞肉才有如此的好味道，相當值得一吃。

蔥明的雞

38度醉雞便當

豬肉也另有名堂，黃金六兩松阪豬有著火烤焦香，外圍脆口、中心結實的口感越嚼越香，油脂香氣則利於下飯，單純的美好就是如此簡單。香檸肉白則是用檸檬、香料醃漬過的白肉，也就是切片豬五花製成。偏瘦的肉質讓人輕鬆享受無負擔，擁有清甜肉質且吃起來清爽，即便直接吃也不會膩口，適合夏日享用。白雪魚公主有著嬌貴的名稱與肉質，細緻魚肉在嘴裡化開，幸福感十足，愛吃魚類的人不容錯過。

白雪魚公主便當

吃美食之餘，也要來一點飲品潤喉，來自大地的黑奶茶、妃紅氣泡水都是一時之選，順口好味道完全超越坊間的飲品店。配菜類的還有貓吃柚子、黃金泡菜等爽口選擇，其中帶著柚子香氣的過貓最受大家歡迎，在餐盒裡也能吃到。「似蒔創意料理」不僅僅是一間高雅的名店，也擁有高CP值的餐盒， 三公里內滿$400即可外送 ，在家、在公司都能輕鬆享用如此精緻費工的極品美饌，喜愛美食的老饕們還不趕快預約點餐！

妃紅氣泡水

似蒔創意料理

店家地址：台中市西區英才路615號

營業時間：上午11:00 -下午1:30 、下午5:00 -下午8:00(週二公休)

店家電話：04 2375 1180

粉絲專頁：https://bit.ly/3eDB4vl

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





延伸閱讀>>串將軍居酒屋│採生食級「御正鷄」！防疫弁当每日限量附醋飲

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」