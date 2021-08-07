偷喝酒的雞、白雪魚公主！ 高CP值中式美食「似蒔創意料理」 鄰近台中國美館
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台中國美館附近人文薈萃，藝術氣息的薰陶讓四周的店家也充滿雅趣，「似蒔創意料理」即是一間相當具有特色的中式餐廳，不但餐廳風格雍容爾雅，餐點本身亦是精緻美味，兼具中式料理的大氣、精巧與耗時費工的特色，在來店顧客間留下深刻的印象，是國美館附近首屈一指的優質餐館。
「似蒔創意料理」便當餐盒也承襲了店家一貫的創意特色，從做法到名稱通通讓人眼睛一亮。這裡的雞肉們十分忙碌，偷喝花雕的雞、喝紅酒的雞、蔥明的雞、38度醉雞，有關雞肉的各種料理方式都能在這裡找到，紅酒和花雕雞入味又下飯；蔥油雞與醉雞則清爽又甘甜，雞肉肉質鮮嫩又帶有嚼頭，優質雞肉才有如此的好味道，相當值得一吃。
豬肉也另有名堂，黃金六兩松阪豬有著火烤焦香，外圍脆口、中心結實的口感越嚼越香，油脂香氣則利於下飯，單純的美好就是如此簡單。香檸肉白則是用檸檬、香料醃漬過的白肉，也就是切片豬五花製成。偏瘦的肉質讓人輕鬆享受無負擔，擁有清甜肉質且吃起來清爽，即便直接吃也不會膩口，適合夏日享用。白雪魚公主有著嬌貴的名稱與肉質，細緻魚肉在嘴裡化開，幸福感十足，愛吃魚類的人不容錯過。
吃美食之餘，也要來一點飲品潤喉，來自大地的黑奶茶、妃紅氣泡水都是一時之選，順口好味道完全超越坊間的飲品店。配菜類的還有貓吃柚子、黃金泡菜等爽口選擇，其中帶著柚子香氣的過貓最受大家歡迎，在餐盒裡也能吃到。「似蒔創意料理」不僅僅是一間高雅的名店，也擁有高CP值的餐盒，三公里內滿$400即可外送，在家、在公司都能輕鬆享用如此精緻費工的極品美饌，喜愛美食的老饕們還不趕快預約點餐！
店家地址：台中市西區英才路615號
營業時間：上午11:00 -下午1:30 、下午5:00 -下午8:00(週二公休)
店家電話：04 2375 1180
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀>>串將軍居酒屋│採生食級「御正鷄」！防疫弁当每日限量附醋飲
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言