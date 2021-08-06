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7款防疫便當一律79元！老牌茶店「玉軒居茶水棧」創造新意，招牌烤肉必點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台中一度是泡沫紅茶店的大本營，但隨著時代的更迭，這類型的店家慢慢走入歷史，但大浪淘沙之下，十足真金的店家亦留存下來，並以其美味及CP值繼續為大眾服務。位在台中東區的「玉軒居茶水棧」就是這樣的優質老店，與時俱進的同時也保留了舊時代的情懷，是台中人頗愛光顧的茶飲名店。近期因為疫情影響，「玉軒居茶水棧」推出了7種「台灣加油便當，以銅板價吸引饕客前來一嚐。

雖說是以氣氛及茶飲著名的泡沫紅茶店，玉軒居茶水棧的餐點可是毫不馬虎，一直以來餐點配茶都是熟客必點的組合，吃過的人都不斷回訪。

日式蒲燒魚
日式蒲燒魚

黃金魚排
黃金魚排

防疫便當一共有7種，且均一價$79，包含日式蒲燒魚、黃金魚排、招牌烤肉、日式豬排、酥炸棒棒腿、無骨雞排及主餐精選(不定期變更)，這些主餐原先都是店內的招牌料理，現在化為防疫餐盒依舊美味不減。菜色都是當日新鮮現做，魚肉鮮美、細緻，日式豬排、酥炸棒棒腿、無骨雞排外脆內嫩，招牌烤肉更是人氣菜色，香氣展露無疑。主餐精選更有驚喜，從鮭魚到豬排等菜式多有變化，樸實中蘊含不凡的美味。

招牌烤肉
招牌烤肉

當然，玉軒居出名的不只是餐點，小點心、炸物、飲料等都是泡沫紅茶店的重要組成，疫情期間玉軒居茶水棧推出了外帶自取「菜單全品項9折、飲品7折」的超值優惠，讓舊雨新知都能嚐到玉軒居20多年來的好手藝，將蘊含在「台灣加油便當」裡滿滿的心意，傳達到每一位饕客的心中，這就是屬於「玉軒居茶水棧」獨特的魅力。

隨著全國防疫警戒降至2級，玉軒居從7/27起開放內用服務，除了嚴加遵守中央及台中市政府餐飲防疫規定，內用人數也限制在35人，此外，玉軒居也提供內用優惠，全系列飲品單點7折；中式/義式/火鍋/商業套餐單點免費升級套餐送小杯飲品；點選A餐則免費升級大杯飲品。

日式豬排
日式豬排

玉軒居茶水棧十甲店

店家地址：台中市東區十甲路341號

營業時間：09:00–21:00

店家電話：04 2213 9896

粉絲專頁：https://bit.ly/36LvT8a

外帶優惠：餐點9折、飲品7折、台灣加油便當均一價79元(優惠套餐不再折價)

內用優惠：全系列飲品單點7折；中式/義式/火鍋/商業套餐單點免費升級套餐送小杯飲品；點A餐免費升級大杯飲品

※限制內用人數35人


玉軒居茶水棧站前店

店家地址：台中市中區台灣大道一段1號

營業時間：11:00–19:00(疫情期間)

店家電話：04 3509 7325

外帶優惠：餐點9折、飲品7折、台灣加油便當均一價139元、私房火鍋199元

內用優惠：全系列飲品單點7折、鍋物/義式/蔬食單點免費升級套餐送40元飲品；點A餐免費升級大杯飲品

※限制內用人數20人


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