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月銷30萬顆！ 逢甲人氣排隊名店「生乳脆皮甜甜圈」回購率超高

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於台中逢甲商圈的甜甜圈名店｢九月初唯心手作｣，是甜食愛好者的天堂，嚴選日本頂級麵粉與北海道十勝四葉特選生乳做結合，手工脆皮生乳甜甜圈每日新鮮現炸，並提供多種口味讓大家挑選，口感外酥內軟，且入口還能感受到濃郁牛奶香氣，早餐或下午茶都很適合來一份。

北海道生乳脆皮甜甜圈

外層先裹一層雪白糖粉，再撒上奶粉，吃起來脆口又Q軟，甜而不膩且奶香十足，是店內最夯的人氣品項。

▲北海道生乳甜甜圈
▲北海道生乳甜甜圈

焦糖布蕾甜甜圈

經過烤製而成金黃色的焦糖表層，包裹著綿密布蕾，獨有的焦糖香氣，讓甜甜圈更增添一股風味。

▲焦糖布蕾甜甜圈
▲焦糖布蕾甜甜圈

新鮮蜂蜜完美調和了微苦的靜岡抹茶，表面再灑上了滿滿的抹茶粉，靜岡抹茶甜甜圈香甜不苦澀，入口還帶有淡淡茶香，抹茶控們可別錯過！

▲靜岡抹茶甜甜圈
▲靜岡抹茶甜甜圈

法芙娜可可甜甜圈使用了法芙娜100%頂級無糖純可可粉，以黃金比例調製出香濃可可與日本進口鮮奶油特製的內餡包入甜甜圈，一口咬下，多層次的巧克力風味非常誘人。

▲法芙娜可可甜甜圈
▲法芙娜可可甜甜圈

▲伯爵紅茶生乳脆皮甜甜圈不添加任何香精 ，以白蘭地浸泡茶葉，再將茶葉直接揉進去麵團裡面，搭配特調奶糖製成，口感層次非常豐富，帶有伯爵茶的高雅香氣，讓人越嚼越驚豔。
▲伯爵紅茶生乳脆皮甜甜圈不添加任何香精 ，以白蘭地浸泡茶葉，再將茶葉直接揉進去麵團裡面，搭配特調奶糖製成，口感層次非常豐富，帶有伯爵茶的高雅香氣，讓人越嚼越驚豔。

｢九月初唯心手作」以特殊工法製成的脆皮生乳甜甜圈，即便冷藏過後重新回烤，依舊能品嚐到如同現炸的鬆軟口感，多買幾個回家，當早餐下午茶都很可以！｢九月初唯心手作逢甲店｣目前有推出期間限定優惠，即日起至8月底，超搶手的北海道生乳甜甜圈3個100元；經典全家福套餐155元，一份甜甜圈，搭配一份飲品，就是一個完美的下午茶了，讓你宅在家的防疫時光不再鬱悶，快將｢九月初唯心手作」收藏進口袋名單吧。

▲經典全家福套餐
▲經典全家福套餐

九月初唯心手作－逢甲文華總店│北海道生乳甜甜圈3個100元；經典全家福套餐155元

店家地址：台中市西屯區文華路3號

營業時間：15:30 - 23:00

連絡電話：0928333916

IG：https://bit.ly/3eKO2rn


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北海道 抹茶 下午茶

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