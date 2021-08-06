一天最高熱銷300隻油雞！台中「豐雞號」港式便當外帶，爽嗑油雞全雞超過癮

從台北一路紅到台中的「豐雞號」！疫情期間美味不打折！美食外帶外送都可以。還有超超超～厲害的港式油雞跟港式滷味，吃過後讓豬飛念念不忘啊，每天都在想念唇齒間油香肉滑嫩的滋味。取代烤雞，超推薦外帶油雞全雞或半雞！

住在台中真的是超幸福有各種類美食，就算每天吃365天也吃不完。最近發現公司附近這家「豐雞號」在網路討論度很高，原來這品牌是從台北發跡，去年在台中展店，還沒有疫情前更是天天客滿。提供招牌油雞、廣東滷味、港式便當、港式撈麵、港式飲茶，餐點有香港茶餐廳的味道，改良了香港料理太油太鹹的味道，變成符合台灣人喜愛的滋味，是我最近不想下廚的好選擇（哈哈哈，你知道每天都要下廚有多恐怖嗎？完全變不出新花樣了）這裡的餐點非常適合外帶回家全家人一起享用！

台中河南路豐雞號 （提供外帶外送服務）

餐廳位置就在熱鬧的河南路上與上安路交叉口，左邊是長疆羊肉爐，右邊是ok便利商店，如果是開車前來，門口可以先暫停入內取餐。豐雞號原本就是外帶專賣店，出餐速度很快，很適合下班後外帶回家！

門口放有實名登記本、酒精消毒相關。

餐廳內的牆面上有可愛的油雞製作手繪圖，原來一隻完美皮滑肉嫩的油雞經過繁複的程序才能完成。招牌油雞就是超人氣外帶美食，不管是適合多人吃的全雞或是適合3-4人吃的半雞，都很值得一試。

店內環境乾淨整潔，櫃檯明亮的色系讓餐點看起來更加美味！不僅美食上呈現濃厚港式風情，店面裝潢的霓虹燈管跟青花瓷花紋都給人一種飛香港的錯覺。疫情關係現在無法內用，先把這篇收藏起來，待疫情後就可以來店裡用餐啦。

櫥窗內高掛的焦糖色油雞實在太吸引人了，每一隻都油油亮亮、飽滿肥美。

外皮用特製豆豉油（醬油）把雞浸泡上色，不僅皮嫩帶著迷人雞油香，連雞肉都保有飽滿肉汁，第一次吃就愛上它，難怪會是店家必點招牌。身為豐雞號頭號紅牌，完全無可挑剔，想念這一味時超推薦直接外帶油雞啊。

藥膳雞湯隨便喝！之前內用讓客人隨意喝到飽，現在外帶也不例外喔，可以隨意裝你想喝的份量帶回家，看我裝小小一包，老闆在旁邊說：「多裝一點回家喝，很好喝喔」真的是太熱情啦。

豐雞號 菜單

提供招牌便當、港式撈麵、招牌油雞、廣東滷味、港式飲茶，很推薦油雞跟滷味一定要點，再多個撈麵、便當就非常飽足了。每天都在煩惱要吃什麼的爸爸媽媽們，趕快外帶起來！

我們這次外帶的餐點很足夠3-4人一起享用，油雞可以選擇部位全雞、半雞、前段、後段，外帶了半隻油雞，犒賞一下最近工作辛勞的漢斯先生，綜合滷味也很值得外帶，是下班後追劇的良伴啊。

招牌油雞 （半雞）$350

半雞包含了前段、後段，吃不了那麼多也可以指定只外帶某段部位喔！

豉油雞又稱為醬油雞，是廣東菜，在香港大大小小餐廳都很常見。招牌油雞的秘方其實不複雜，豉油、水、糖、酒、蔥、薑，依照黃金比例，煮滾後再加入整隻雞煮適當的翻轉雞身，讓焦糖色澤上色更均勻，煮熟後掛起放涼收汁就完成了。

滷到美味的焦糖色澤，皮滑肉嫩就是最完美的油雞模樣，半雞含有雞腿、雞胸、雞翅，一般人不喜歡的雞胸肉口感完全不會柴耶，另外提供油蔥醬、特製醬汁、紅白蘿蔔泡菜搭配起來口味更有層次。對了！上面灑的滷花生，口感不軟爛又入味，實在喜歡。

富貴拼盤 $300

廣東滷味也很值得點，總共拼了9種滷味＋特製酸菜，份量十足！廣東滷味的滷汁跟招牌油雞的滷汁是一樣的，口感新鮮不軟爛，富貴拼盤滷味包含米血、黑豆干、海帶、牛腱、花生、鳥蛋、豬耳朵、手工黑輪片、鴨翅，很推薦給滷味控的朋友，鹹香不死鹹，豬飛最愛鳥蛋、黑輪片、牛腱。

最喜歡這種不軟爛的滷味，吃起來清爽口感也很不錯。

豬腱子肉飯 $90

除了雞肉、滷味的選擇之外，飽足系的豬腱子肉飯是人氣餐點！米選用的是台梗9號，有別於一般的傳統便當店，飯粒吃起來Q彈又粒粒分明，豬腱子口感Q彈有嚼勁，選用溫體豬肉滷製，再切成片狀，搭配油蔥醬，爽口好吃。一旁配有豆干、高麗菜，整體份量滿飽足的。

滷牛肉撈麵（乾） $105

撈麵要趕快吃避免乾掉，選用香港生麵條，細長麵條扒著些許醬汁，口感Q彈不軟爛，牛肉塊滷的夠味帶有嚼勁，給的肉塊有7-8塊，一碗100元左右的價格，整體來說挺優秀。

凍檸茶(左)$50、絲襪奶茶(右) $55

沒想到除了餐點之外飲料也表現的不馬虎，港式餐廳必喝的解膩系凍檸茶、滿足系絲襪奶茶都走濃郁路線，喝一口有置身在香港茶餐廳的錯覺，這種天氣來杯透心涼飲品搭配餐點最對味啦！

從台北南下台中開店的豐雞號餐點有讓人為之驚豔的驚喜感！招牌油雞、綜合廣東滷味拼盤和吃了很飽足的撈麵、飯類都很不錯，不管是食材選用、滷製風味和價格都有水準，是台中防疫期間值得推薦的外帶美食。

豐雞號 台中河南店

營業時間：11:00~14:00；17:00~20:00

地址：台中市西屯區河南路二段506號

電話：04-24522182

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外送外帶資訊：ㄧ公里內叫就送、二公里內300起、三公里內500起（視當日狀況安排）

加賴快速訂餐：@693yfuzl

外送APP：Uber Eats

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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