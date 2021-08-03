防疫便當59元就有！「牛室炙燒牛排」精選排餐外帶也美味，加上披薩&鹹酥雞超邪惡

雖然中央已經公告7/27降級至二級警戒，但相信還是有不少捧油在還沒打到疫苗的情況下仍然不敢選擇在餐廳內用，強生與小吠就要來推薦宅在家也能大啖美食的好吃名單囉；去年底我們吃過▸牛室炙燒牛排◂之後，就對他們家的原肉厚切牛排和爆炸豐富的自助吧印象深刻，今年遇到疫情影響牛室也相應推出防疫便當和可以外帶的經典排餐和披薩要來搶佔你各位的胃！

牛室在台中有二家店，除了大里這家之外在大墩路上也有一間，目前店內販售的防疫便當59元起就吃的到啦～

外帶候餐一樣要先實聯制登記，防疫便當幾乎都在百元內就吃的到！

除了防疫便當之外，牛室讓我們念念不忘的排餐也是可以外帶唷～目前外帶牛排餐盒的價格都是內用的六折價，趁現在吃其實也蠻划算的！另外之前在店裡吃到的披薩現在則是有更多口味可以選擇。

外帶回家後可以看到包裝的都很仔細，都沒有湯汁或料漏出來。

精選排餐即使用了外帶盒裝看起來也還是很精緻，口味部份另用奇異筆寫在餐盒上幫助分辨。

將將～先來一張各餐點的開箱集合照，一打開就好想立馬開吃呀！ ((拍寫還是要等相機先吃

牛排有用錫箔紙包住，除了保溫之外也讓肉汁可以繼續鎖在牛肉裡，打開後也很方便食用。

排餐都有附配菜、例湯和醬料，高蛋白質+低澱粉的搭配真的是營養滿點的減醣餐耶！

澳洲骰子牛排 6oz/288元

旁邊的配菜有水煮蛋、青花菜和南瓜，南瓜也是很棒的澱粉來源！

骰子牛的大小切的很好入口，固定五分熟的熟度可以看到斷面還是美美的粉色狀態！口感剛剛好不會柴，重點是即使不沾醬也好吃，肉質偏瘦小吠個人很喜歡。

牛排底下也還有配菜，搭配底下的洋蔥和杏鮑菇一起吃挺清爽的。

美國紐約客牛排 11oz/388元

紐約客就是切成片狀，上頭還有炸蒜片可以一起搭配食用。

紐約客也是固定只能做五分熟，邊緣煎的帶點焦香感但中間還是粉嫩嫩的，很考驗功力耶！

邊緣雖然會有點帶筋部份，但不得不說紐約客比骰子牛口感來得更加軟嫩！就算有點冷掉也好吃唷！

照燒魷魚包飯 169元

這道是牛室的經典餐盒，可以吃到帶有異國風味的感覺！尤其魷魚包飯在處理上也需要花點工夫呀～

外層的魷魚很Q，魷魚裡頭包飯因為有用照燒醬處理，口味上有點甜甜的很容易入口，飯的口感偏軟，覺得大人小孩的接受度應該都高！

美味雙拼披薩 218元

小吠選了『芋見你』和『小漁夫總匯』這二個口味做雙拼，喔齁齁齁齁看到披薩上方舖了滿滿的起司和鹹蛋黃口水就不自覺分泌啊～

芋見你其實也可以當成甜點耶！中間是芋頭夾餡，上方則是灑上鹹蛋黃，吃起來就是鹹甜交錯的口味，芋頭控覺得很可以。

而且披薩邊緣烤得有焦香感，雖然算是挺有厚度但吃到邊邊也不會口感吃起來乾乾的，整片都可以完全吃完不會浪費，好吃好吃！

小漁夫總匯裡頭有蝦仁、魷魚、海瓜子和起司士，奶香味超濃厚呀！起司控絕不能錯過這口味～

以為大小食怪的邪惡大餐這樣就結束了嗎？嗯丟喔～以下還有哈哈哈，牛室目前可以同時買到旗下新品牌《酥室》的鹹酥炸物，當然一起點起來

酥室王牌A餐 229元

內容物有鹹酥雞、魷魚、百頁豆腐、杏鮑菇再加一杯紅茶。

紅茶的茶味滿濃的，甜度大概三分糖吧，搭配炸物吃起來不會太膩。

炸物不會油，口感表現都不錯，調味上也算蠻夠味的，讓小吠雖然已經吃了牛排又吃了披薩，還是繼續用炸物餵食自己。

這次吃完他們的外帶餐點真心覺得品質很用心，口味上並沒有因為外帶而扣分呀💯，看完以上我們在牛室外帶的好料分享，想必正在肚子餓的捧油更加飢腸轆轆了吧！！那就趁目前精選排餐的外帶價格是內用價六折時來去支持吃一波吧，希望在大家共同努力之下我們能更快安心回到餐廳內用餐的日子唷~

牛室炙燒牛排（台中大里店）

地址：台中市大里區德芳南路445號

電話：04-2481 2481

防疫期間營業時間：11:00-13:30 ; 17:00-20:00

FB：https://www.facebook.com/BHsteak2/

牛室炙燒牛排（台中大墩店）

地址：台中市南屯區大墩路689號

電話：04-2320 2230

防疫期間營業時間：11:00-13:30 ; 17:00-20:00

FB：https://www.facebook.com/BHsteak3

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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