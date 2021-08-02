台中一中街首推「鹽水雞攤」！鮮嫩多汁百搭型美食，老饕最愛特製麻辣口味

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「台中需要好吃的鹽水雞」因為這句話，熱愛衝浪、熱愛大海的老闆與三五好友一起，開始了屬於他們的故事，「海人塩水雞」就此誕生。

位於台中北區益民商圈的「海人塩水雞」是來到一中街的晚餐、宵夜首選。不同於傳統鹽水雞的油膩、死鹹，「海人塩水雞」使用特製的調味比例，不但味道清爽，經過醬料的搭配還會越吃越涮嘴，完全不會膩口、也不會嘴乾，無論是當點心、配菜還是宵夜，通通都能扮演好自己的角色，堪稱百搭型美食。

「海人塩水雞」的食材都是當天去傳統市場採買，精挑細選之下留存最優質的肉品製作成鹽水雞，肉質鮮嫩不柴且多汁美味，顛覆鹽水雞傳統上「肉質偏老」的印象。蔬菜則經過冷水冰鎮，將脆嫩的口感定格，吃到嘴裡時依然是最新鮮、營養的好味道。

特惠套餐有分A餐到D餐，除了雞肉部位不同，還能選擇口味、調味及單點品項。口味分成招牌胡椒、南洋風味及海人特製麻辣，老闆引以為傲的就是香而不辣、順口不咬嘴的麻辣口味，也是最熱銷的高人氣口味，嗜辣者來店必點。調味則有分清淡、一般、重鹹，辣度也都能另外再做調整，客製化的服務十分貼心。「海人塩水雞」本著薄利多銷的精神，份量上比坊間鹽水雞多出不少，吃一份就夠飽，宵夜獨享絕對過癮！

「海人塩水雞」目前在台中共有4間分店，在中區、大雅、潭子區的朋友也能到品嘗到！現在各店皆推出了「滿百送青菜或滷味(擇一)」的優惠，要回饋喜愛鹽水雞的普羅大眾，也希望能將對鹽水雞的熱愛、對大海的熱情傳達給大家，讓美食成為一種享受而非例行公事、讓「海人塩水雞」的那盞燈開在每位饕客的心中。

海人塩水雞一中店 | 滿百送青菜或滷味(擇一)

店家地址：台中市北區一中街148號

營業時間：18:00-3:00(每週三休息)

連絡電話：0970 711 359

粉絲專頁：https://bit.ly/3i76SKb


海人塩水雞 潭子店

店家地址：台中市潭子區勝利路77號

營業時間：17:00-23:00

連絡電話：0911 001 410


海人塩水雞 大雅店

店家地址：台中市大雅區神林南路22號

營業時間：17:00-23:00(週日公休)

連絡電話：0930 860 045


海人塩水雞 中華店

店家地址：台中市中區中山路338

營業時間：5:30-2:00

連絡電話：0934 190 677


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