冰箱必囤宅配美食！ 台中高CP值「義崎丼」元氣厚切丼飯&米漢堡雙倍肉超爆料

台中高CP值炙燒丼鍋物~義崎丼新推出元氣厚切丼飯、米漢堡，滿滿的大塊原肉加上獨門丼飯醬汁超滿足!米漢堡內餡也很飽滿，雙倍肉量吃起來好過癮。簡單加熱就可以享用，不論正餐還是宵夜絕對是懶人料理首選。現在冷凍宅配500元就免運有夠讚，一次多買幾組省更多。

義崎丼元氣厚切哪裡買？

義崎丼之前我們吃過就對它大份量又平價留下印象，火燄丼飯份量十足140元起超有誠意，請參考<義崎丼太平舖食記>。現在新推出元氣厚切雙倍肉冷凍食品更超值!

三級防疫期間禁內用，義崎丼新推出冷凍宅配商品，有米漢堡以及丼飯兩種選項，冷凍宅配包裝都有通過ISO22000.HACCP國際認證，網路訂購滿500就可免運宅配到家，也可到店自取很方便。

網路購買：官方網站 https://trial010.ttsee.tw/

冷凍宅配：運費$160 元 滿500享免運優惠

到店自取：

太平舖│台中市太平區新福路 757 號

松竹舖│台中市北屯區松竹路二段 455 號

興大舖│台中市南區興大路 145 號(圓廳美食街 1F)

商品包裝盒上都有標示加熱方式以及成份說明，簡單加熱即食，正餐宵夜懶得出門買外帶或是不想煮飯的時候，來份厚切丼飯或是米漢堡超方便，而且美味不打折，更不必花大錢。

義崎丼元氣厚切丼飯

一盒2入/原價499元/超特價299元(優惠到8/30止，8/31起特價399元)

內容有豚肉丼、雞肉丼各一份，每一份都足足350克，不是只有湯湯水水，滿滿雙倍肉量相當紮實。

加熱方式很簡單，隔水加熱/微波加熱/電鍋加熱都可以，加熱完剪開倒入碗中就可以開吃，家庭主婦不想煮飯買這個最輕鬆，簡直是懶人料理救星。家庭號一盒2入雙口味，4個人吃飽飽只要299元CP值很高。

義崎丼元氣厚切雞肉丼

丼醬包裏有大塊雞腿肉還有細切的洋蔥絲，分裝成兩碗滿滿的肉量好過癮啊~

雞腿肉軟嫩又多汁，越咬越香甜，滿嘴肉汁加上膠質，大口咬真讓人滿足。

雞肉丼飯醬汁非常濃郁香甜，拌飯好好吃喔，大人小孩都喜歡，一包2人份吃到滿滿的肉量平均一個人75元，比一般的丼飯店還要超值。

義崎丼元氣厚切豚肉丼

這一包的肉量也是很驚人，滿滿大碗白飯再搭配元氣厚切的豬肉，堆成小山看起來好過癮。豬肉片口感又嫩又Q，加上洋蔥甘甜的滋味，每一口都好吃。

豬肉丼鹹甜的醬汁搭配白飯好開胃，夏天沒有食慾來一碗豬肉丼就對了。這樣一盒厚切丼醬包，兩種口味4人份只要299元無敵超值，可以多買幾盒放冰箱冷凍，想吃隨時滿足。

義崎丼元氣厚切米漢堡

一盒6入/原價699元/特價499元

三杯雞和打拋豬米漢堡兩種口味各三個，一包180克份量紮實有誠意。

兩種口味都有貼紙標示各種資訊，也都有通過ISO22000.HACCP國際認證，消費者比較安心。

米漢堡從冷凍取出不必退冰，沿著貼紙直接撕開珍珠紙模微波3~4分鐘就可以享用，懶得煮飯一人一顆剛剛好。

加熱前特別拿出來拍給大家看，無論是打拋豬還是三杯雞，內餡都很有料。

打拋豬米漢堡

微波加熱後內餡簡直是土石流大爆漿~~整個視覺上好過癮啊！

滿滿的打拋豬肉與醬香，鹹中帶著甜味，整個香辣好吃！上下兩層米漢堡選用台南11號米，不會軟爛又香又Q很好吃。

義崎丼的米漢堡用料蠻實在的，從第一口咬到最後一口都吃的到打拋豬肉以及醬汁。

義崎丼元氣厚切三杯雞米漢堡

掀開來拍給大家看，真的很有料~大塊的三杯雞散佈在米漢堡中，微波加熱後味道好香，真是迷人。

相較於打拋豬，這個三杯雞的肉塊大很多，吃起來比較有口感。鹹鹹甜甜的三杯雞讓人一口接一口停不下來，以前我們就常吃米漢堡，義崎丼雙倍肉量內餡超好吃讓人驚豔，很推薦多買一些放冰箱備糧。

義崎丼元氣厚切丼醬包、米漢堡心得

之前吃過義崎丼的丼飯就很喜歡，現在新推出丼醬包、米漢堡通通雙倍肉份量十足，簡單加熱就能享受餐廳級美味真是懶人救星，廚房新手也能端出好菜!而且好吃不貴，現在滿500元就免運有夠讚，在家防疫大口吃肉不必花大錢，有4種組合買越多省越多。

義崎丼元氣厚切冷凍商品

官方網站：https://trial010.ttsee.tw/

運送方式：

▍冷凍宅配 ▍運費$160 元，滿500享免運優惠

▍到店自取 ▍

太平舖│台中市太平區新福路 757 號

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB:Sunny吃喝遊樂

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