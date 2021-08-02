40種口味吃不膩！台中72度C低卡餐「澎湃主食＋10種配菜」百元出頭

台中高CP值舒肥健康餐～72度C烏日也有分店了！舒肥主食搭配約10種健康蔬食，完全無油料理非常清爽無負擔，舒肥主餐軟嫩好吃，用昆布川燙的蔬菜味道更鮮甜又有飽足感。一盒滿滿的蔬食纖維只要百元出頭非常超值！

72度C烏日店在哪裡？

72度C烏日店位在烏日中山路一段靠近光德路口，鄰近明道高中，地點非常好找。可內用可外帶，滿5個也有外送服務。

72度C烏日店環境

72度C全台有多家分店，大多是以外帶為主，這一家72度C烏日店還有內用空間非常漂亮。目前防疫三級期間無法內用只能外帶和外送。

附上之前我們在別家店內用的照片給大家看，內用用圓盤裝份量超多，期待解封以後可以在店內用餐，享受網美空間更加分。

72度C烏日店菜單

72度C菜色光是主食就超過10種，再搭配各種醬汁口味非常多元，還會不定期推出新菜色，目前已經超過40種口味，天天吃也不會膩。一份舒肥健康餐只要百元出頭，未來內用免服務費不限時CP值很高啊。

72度C外帶餐

全蔬輕食餐盒 95元

72度C的蔬菜種類非常多，每天有十多種隨機出現約10種在餐盒中。以今天我們點的全蔬輕食餐盒來說，有青花椰、白花椰、黃豆芽、小黃瓜、豆干、海帶芽、番茄、毛豆、玉米、杏鮑菇、地瓜球…一大盒塞滿滿。72度C的蔬菜用昆布高湯川燙後，只有灑點鹽提味，除了食材天然原味之外還有昆布的甜味，完全無油很健康，一大盒五行蔬果好好吃。

我很喜歡這個地瓜球，完全不加糖吃到的都是食材原味。而且有地瓜泥以及地瓜塊的雙重口感，超好吃的。

滿滿的蔬食底下還有紫米飯，香香QQ的不會軟爛，越咬越甜很好吃。如果不想吃紫米飯，可以點餐時請店員換蔬菜，完全可以客製化，這一點有加分。

這樣一大盒蔬食輕食餐盒不到100元，對於在家不方便下廚料理的朋友來說，點一份蔬食健康餐就能攝取滿滿的纖維量有夠讚。72度C的餐盒都是以像這樣大約10種的蔬食加紫米飯為基底，再點蔬肥主食吃起來更豐盛，接下來的餐盒我就介紹主食給大家。

鹹蛋黃醬雞腿 135元

整個金黃色澤看起來好像熔岩起司，但它是鹹蛋黃金莎醬。一整隻大雞腿經過舒肥料理後，再淋上特調的鹹蛋黃醬，好誘人啊～

雞腿蠻大隻的，有舒肥口感真的很嫩！鹹香的金沙醬與雞腿香甜肉汁交融，每一口都好吃。

想要多吃蔬菜，可以像我們選蔬菜加量只要加價39元。主食加上滿滿的水煮蔬菜還有紫米飯，整個清爽甘甜又有飽足感，這樣的份量連男生都可以吃得很飽。

剝皮辣椒雞腿135元

選剝皮辣椒口味會淋上麻辣醬汁，整個吃起來有點像麻辣鍋一樣香麻又帶有辣度，喜歡重口味的朋友可以點這道。

我們愛吃菜點蔬菜加量+39元。裝在餐盒裡看不出份量，把它裝盤給大家看，就知道一份餐盒有多飽足。

我們都喜歡他們家舒肥雞腿的口感，甜甜的肉汁與麻辣醬組合有夠讚，好吃耶～

剝皮辣椒有點脆度，甜中帶辣越咬越回甘，很多人以為健康餐沒味道不好吃而且份量少，吃過72度C完全改觀，清爽跟重口味都能滿足。

泰式酸辣雞胸 115元

想要吃豐盛一點，可以選擇蔬菜加量+39、加雞胸肉+49、加溫泉蛋+12

我們選擇一樣的主食雙倍量，主食加肉也可加其他的主食，變成雙主食餐盒也不錯。

雞胸肉份量很多，經過舒肥處理口感非常嫩一點都不柴，酸酸甜甜的泰式酸辣風味很開胃，天氣熱沒有胃口的時候，很適合點這一道。

厚切骰子牛 149元

今天我們都走澎湃系，牛肉加倍+59、蔬菜加量+39、溫泉蛋+12

厚切又大塊的骰子牛也是用低溫烹調法保留肉類營養呈現最佳口感，牛肉軟嫩又帶有Q度一咬爆汁真過癮！雙倍肉份量超多，只要加59元相當超值，再加上大約10種健康蔬食與紫米飯，比點一份骰子牛丼飯還要便宜，重點是好吃又健康。

這個溫泉蛋也是有舒肥的唷～熟度介於溏心蛋和傳統溫泉蛋之間，蛋黃帶有Q度、蛋白半熟滑嫩，比一般水煮蛋還要好吃。

宜蘭櫻桃鴨胸 149元

加倍肉+59、蔬菜加量+39

72度C的櫻桃鴨胸是人氣招牌，滿滿的櫻桃鴨胸加上約10種水煮蔬菜，整個好豐盛，視覺上先加分。

舒肥鴨胸肉特別軟嫩!而且一點都不油膩味道好甜啊～櫻桃鴨胸超好吃，推薦必點。

爆量主食搭配底下滿滿的蔬食，沒想到家肉家蔬菜份量這麼多，我們兩個女生分著吃才吃完，下次點餐點正常量就好。

飲料加價19元

明潭紅玉、冷泡青茶、微酸蘋果醋，通通原價50元加購價只要19元超划算。瓶子圓滾滾好可愛，果醋酸甜好喝；兩瓶冷泡茶也不錯還可回沖，一瓶19元連瓶帶回家很划算。

72度C舒肥健康餐外帶餐盒蠻有質感的，一大盒份量十足拿起來頗有重量。我們今天點的舒肥健康餐每種主食都好吃，想要清爽或是重口味都ＯＫ。除了主食不同之外，底下的配菜都一樣有10種蔬菜，比一般的水煮餐還要豐盛！每天所需要的膳食纖維一餐就能補足。

72度C舒肥健康餐整體心得

72度C舒肥主食口感特別軟嫩好吃，而且不油膩非常加分。再加上滿滿的水煮蔬菜，用昆布高湯川燙後味道更鮮甜，完全無油料理整個無負擔健康好吃。滿5個就可以外送，在明道中學附近的朋友，可以試試這一家好吃的舒肥健康餐。

72度C舒肥健康餐

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烏日店

地址：台中市烏日區中山路一段319號

電話：0909-050-727

營業時間：11:00-19:30 下午不休息 週日公休

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB:Sunny吃喝遊樂

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